Messi y la doble expulsión con Medel: "Vive el fútbol al límite"

El astro argentino confirmó que la discusión con el Pitbull "quedó ahí" y comentó una charla que sostuvo con Arturo Vidal al respecto.

Lionel Messi habló en exclusiva con TyC Sports y le dio un espacio de esa charla a la polémica expulsión doble que sufrió junto a Gary Medel en el partido por el tercer lugar de la más reciente .

"No cambiaría nada de lo que tuve en mi carrera por ser campeón del mundo"

"Sé que él es así y siempre vive el fútbol de esa manera, al límite. Hablando con Vidal llegamos a la conclusión de que cuando entra a la cancha lo vive de esa manera, pero después es una persona diferente. Quedó ahí, creo que no era para roja, con una amarilla se hubiera solucionado", reseñó en la entrevista, revelando así una charla con su compañero del , compatriota de Gary y colega de La Roja.

El astro argentino se prepara para retornar a jugar por la Albiceleste en la fecha FIFA de noviembre, mientras que el Pitbull se mantiene lesionado desde el amistoso de su Selección ante y no ha sido partícipe de los juegos del . Cabe recordar que hace unas semanas el 17 de votó por Messi como The Best.