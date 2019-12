Messi y Griezmann se acercan: el mejor regalo de navidad del Barcelona

Algo cambió entre ambos cuando el rosarino ganó su sexto Balón de Oro y desde entonces la ascendencia del francés no ha dejado de crecer.

EDITORIAL

Antoine Griezmann ya es uno más en el . Ha tardado cuatro meses en lograr entender los complejos mecanismos ofensivos del equipo y entender su nuevo rol en una posición completamente desconocida y hasta incómoda para un zurdo como él. Es el futbolista que más se parece a Leo Messi en todo el planeta y aun asumiendo que aquella fatídica frase en la que afirmó que "ya como en la mesa de Messi" le ha perjudicado, ha sido el propio rosarino quien ha acabado por rendirse a la calidad del galo para levantar el pulgar y darle la bienvenida futbolística a un campeón del mundo que ha aceptado ser un complemento de Messi desde el primer día.

Pero ni Messi ni Luis Suárez le miraban demasiado en sus primeros partidos juntos. Griezmann, sacrificado, ni levantó la voz ni dejó de buscar al rosarino y al uruguayo dentro del terreno de juego. Sin embargo, algo cambió el pasado 2 de diciembre, cuando Messi ganó su sexto Balón de Oro y, ya con una mesa para él solo, sí empezó a invitar a balones al francés, que desde entonces ha marcado tres goles en los cinco partidos que ha disputado, demostrando que la entente con Messi va viento en popa.

Es algo que no se le escapa ni al entrenador. Ernesto Valverde explicó tras el partido que Griezmann "cada vez está mejor, y con eso me refiero a que le resulta más sencillo encontrarse con el resto de compañeros, a la hora de hacer desmarques o en el momento de tener paciencia porque el balón te va a llegar". El 'txingurri' sabe mejor que nadie que "al principio se movía demasiado y quien lo hace es el balón, es cuestión de tiempo sincronizarse con el resto y cada día lo hace mejor". Allí está la combinación con la espuela para que Messi tirara ante el , a pesar de que entonces el rosarino cruzó demasiado un balón que se paseó por la línea de gol pero que no llegó a besar la red. Aun así fue la mejor jugada del partido.

Porque a pesar de que Messi quisiera a Neymar Da Silva y le trajeran a Griezmann ha acabado por comprender que remando todos al unísono se navega mejor. La piña que ambos hicieron de camino a la gala de París y en el regreso a Barcelona lleva semanas dando sus frutos y el propio Griezmann ya puede decir que seis de sus ocho goles han sido para abrir la lata, sin olvidar que por el camino también ha sido capaz de repartir cuatro asistencias, la mitad de las cuales han sido para un Messi que le ha devuelto una. Lo mejor es que, a diferencia de Philippe Coutinho o Ousmane Dembélé, a Griezmann se le ve contento y risueño junto a Messi, a su vez visiblemente satisfecho por la creciente relación con el pequeño príncipe.