​Messi: "Valverde no tuvo nada que ver en lo de Liverpool"

El argentino volvió a romper una lanza en favor de su entrenador...y de Luis Suárez

El delantero del FC Leo Messi ha asegurado que el entrenador Ernesto Valverde "no" tuvo "nada que ver" en la "desgracia" de Anfield, en el partido en el que el remontó el 3-0 de la ida de semifinales de la Liga de Campeones. En su opinión, “fue una desgracia lo de Liverpool, cometimos errores boludos, nos llevaron por delante en ganas y actitud”. Messi además quiso reconocer que extraña a Xavi Hernández y a Andrés Iniesta y también fue capaz de alabar la labor de un "maestro único" como Pep Guardiola. En una entrevista en Fox Sports , se desahogó tras los últimos tropiezos con el Barça, mostró su ilusión de cara a la , habló sobre la figura de Pep Guardiola y confesó que mantiene su amistad con Neymar, a quien se le sigue relacionando con un regreso al Barça algún día.

El jugador argentino reconoció también que Pep Guardiola le ha enseñado gran parte de lo que sabe a nivel táctico. "Nunca intercambié con un técnico opiniones de cómo se tenía que jugar. Me gusta hablar de táctica y tuve un maestro único en ese sentido como fue Pep -Guardiola-. Crecí muchísimo y aprendí mucho a su lado. Te prepara cada partido diferente; te dice 'va a pasar esto y vamos a jugar así', y llegas a la cancha y pasa", sentenció Leo.

También se refirió a su amistad con Neymar y Suárez: "Tengo un grupo de Whatsapp donde estamos Suárez, Neymar y yo. Neymar es un fenómeno, sí, seguimos hablando. El grupo se llama algo de sudamericanos... los tres sudacas, o algo así”. Y Messi también quiso romper una lanza por Luis Suárez: “Le empezaron a pegar a Suárez, a decir que se había operado, que había preferido la Copa América con y no jugar la final de la , y la realidad es que Luis viene arrastrando una lesión de rodilla hace un montón de tiempo, que viene jugando con molestias, con dolores. Después de Liverpool llegó un momento en que no daba más, porque se le agravó lo que venía arrastrando y no le quedó otra que operarse, no fue que eligió. Al decirlo yo también es raro, porque es mi amigo y nadie va a pensar que puedo llegar a hablar mal de él, pero es la realidad”, comentó Messi.

Por último, también habló de la figura de Cristiano Ronaldo: “Cristiano hizo más grande al , todo la Liga lo extraña. No le conozco personalmente, sólo nos cruzamos en entregas de premios”, dijo el número uno argentino.