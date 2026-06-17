Lionel Messi guió a Argentina a un 3-0 sobre Argelia este miércoles en la primera jornada del Mundial 2026, firmando un «hat-trick».

Con estos tantos, Messi llegó a 16 goles en Copas del Mundo, igualó el récord del alemán Miroslav Klose y superó los 13 que ha marcado Argelia en toda su historia en el torneo, según «stats foot».









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Además, es el primer futbolista que logra un ‘hat-trick’ ante Argelia en un partido oficial desde Obafemi Martins, en la eliminatoria mundialista de 2005.

Además, es el primer jugador que logra un “hat-trick” ante Argelia en un gran torneo (Copa Africana o Mundial).

Además, Argentina extendió a siete su racha de victorias frente a selecciones africanas en el certamen.

Ambos equipos integran el Grupo 10 del Mundial 2026, junto a Austria y Jordania.