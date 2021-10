El argentino ha concedido una extensa entrevista a la revista France Football.

Leo Messi ha concedido su primera gran entrevista desde que aterrizara en el PSG procedente del FC Barcelona. Lo ha hecho a France Football, la revista que otorga el Balón de Oro, de los que Leo tiene seis en sus vitrinas, y que este viernes ha anunciado los candidatos al galardón en 2021 , entre los que también está el argentino. A continuación, reproducimos algunas de las declaraciones que el astro argentino en la revista frances.

El primer acercamiento con el PSG

"El Barça emitió el comunicado diciendo que no iba a seguir y a partir de ese momento me empecé a preguntar cómo me iba a recuperar. Tuve que buscar un nuevo club para continuar mi carrera. Tuve la suerte de que me contactaran varios clubes, incluido el PSG. Estoy agradecido con el club porque desde el principio me trataron muy bien. Demostraron que realmente me querían y me cuidaron. Les agradezco porque hoy estoy muy feliz. Recibí otras ofertas, pero debo admitir que llegamos a un acuerdo con el PSG bastante rápido. Evidentemente, me convenció el proyecto, los jugadores que tiene, la calidad del grupo… Todos estos elementos facilitaron la búsqueda de un acuerdo".

Diferencia entre MNM y MSN

"La edad primero (risas). Éramos jóvenes cuando empezamos a tocar juntos con “Ney”. Hoy el joven es Kylian. Luis (Suárez) y Kylian son jugadores muy diferentes. Luis es un 9 puro, un delantero líder, que se desempeña especialmente bien en el área y está acostumbrado a marcar muchos goles. A Kylian le gusta más tocar el balón. Es un jugador muy poderoso y extremadamente rápido, al que matas si no le das espacio y que además anota mucho. Son dos jugadores espectaculares, pero con cualidades distintas".

Balón de Oro

"No, no me siento como un favorito y nunca me gustó hablar de eso hasta el resultado. Si eso sucediera, sería genial, genial ganar uno más. Este verano gané el título que me faltaba y fue el pináculo . Después, si gano un nuevo Balón de Oro, estaría muy feliz y muy agradecido, pero no quiero pensar en eso. Ya es excepcional tener seis y ser el único jugador en ese caso. Ganar un séptimo sería increíble".

¿Los otros favoritos?

"Siempre tengo miedo de olvidar a alguien cuando me lo piden. Evidentemente, en mi equipo, hay al menos dos por los que votaré fácilmente: "Ney" y Kylian. Y luego, Robert Lewandowski , quien acaba de tener un gran año. También está Karim Benzema , que estuvo excelente. También sabemos que los títulos también son importantes. La Champions League, la Eurocopa y la Copa América también pesarán en la votación. ¿Consejos a Mbappé para con el Balón de Oro? Francamente, no soy nadie para darle consejos. Todo lo que puedo decir es que no estaba concentrado en eso. Estos Balones de Oro ganados son el resultado de victorias colectivas y del buen trabajo realizado. Si el equipo juega bien y lo hace bien, entonces los individuos también brillan. Simplemente sucede de forma natural. Lo más importante es ganar títulos para estar bien posicionado para el Balón de Oro después".

Mbappé

"Con un jugador como Mbappé es fácil llevarse bien. Además, Kylian habla un español perfecto, así que también tenemos buenos intercambios fuera de la cancha. Facilita las cosas. Pero no hace mucho que llegué. Todavía es un poco pronto para sacar conclusiones. Pero estoy seguro de que funcionará bien".