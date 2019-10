Messi se entrena pensando en el Inter a pesar de la prudencia de Valverde

El argentino ya ha superado su lesión y participó sin problemas en el entrenamiento a pesar de que el técnico no quiere confirma su vuelta.

La posible vuelta de Lionel Messi a la convocatoria del está monopolizando la actualidad en las horas previas al duelo de los culés frente al Inter que se disputará este miércoles en el Camp Nou en la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA .

El argentino parece haber superado ya la elongación que sufrió hace justo una semana contra el y que le impidió jugar el sábado contra el y este martes se entrenó sin problemas al mismo ritmo que sus compañeros como ya había hecho el lunes.

Sin embargo, Ernesto Valverde no quiso confirmar en rueda de prensa si Messi será de la partida ni tampoco Dembélé: "Vamos a ver si recibe el alta, son muchas suposiciones y no lo sé, esperaremos a ver cómo va el entrenamiento, lo que no haremos es correr riesgos. Tenemos que esperar al entreno, ayer Ousmane hizo la primera parte y veremos si hoy puede hacer un poco más; Leo hizo poco más de medio entreno, veremos si hoy puede terminarlo".

No obstante, el entrenador quiso desdramatizar por la plaga de lesiones que sufre el equipo y que impedirá que Ansu Fati, Umtiti y Jordi Alba: "Nunca estamos contentos cuando los jugadores se lesionan de forma continuada pero es algo puntual que ha ocurrido, en alguno de los casos, como Dembélé, ya venía con molestias y es una lesión reincidente porque ya venía del año pasado, veremos si podemos controlarlo mejor pero cuando se vayan recuperando todo irá mejor, en cualquier caso no me preocupa tanto sino que me centro en los que están".