Messi sale a desmentir a Abidal y hace estallar la interna del Barcelona

El responsable del área deportiva aseguró en el diario Sport que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho” con Valverde.

Como casi nunca, Lionel Messi salió a responderle públicamente a Eric Abidal e hizo estallar la interna del , después de que el responsable del área deportiva afirme en una entrevista con el diario Sport que “muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho” con Ernesto Valverde.

Abidal: "No hicimos oferta a Xavi; si la tiene, que la enseñe"

“Sinceramente, no me gusta hacer estas cosas, pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones”, empezó escribiendo el capitán blaugrana en sus redes sociales. Y agregó: “Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman”.

El argentino continuó así con mensaje: “Por último, creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas”.