Messi respaldó a Valverde: "No tuvo nada que ver en la derrota con Liverpool"

Leo analizó la dura eliminación en la última Champions League: "Nos llevaron por delante en ganas, en actitud. Cometimos errores boludos".

Lionel Messi se tomó un respiro entre una competencia y otra, de la temporada europea con hacia la bajo los colores de la Selección argentina , para hacer un análisis de su carrera y de lo que pasó en este último tiempo con la Selección -y lo que va a venir- y con el conjunto catalán.

Y no dudó en analizar lo que fue la eliminación en la Champions League ante Liverpool . "No me imaginé nunca que nos podía llegar a pasar lo que nos pasó porque ya veníamos de que nos pase en el año anterior y no nos podíamos permitir lo que iba a pasar, pero sabíamos que iba a ser muy difícil el partido", comenzó diciendo el argentino en charla con Fox Sports Radio y explicó por qué: "Ellos físicamente son muy fuertes, nosotros hicimos un desgaste muy grande en el partido de ida y sabíamos que ellos físicamente eran superiores y fuimos con el miedo ese de que no nos hagan el gol rápido. Y pasó. Te hacen el gol y tenés en la cabeza lo de Roma, que no te puede pasar lo mismo, y nos fuimos de partido".

¿Por qué Barcelona terminó siendo eliminado de esa manera? "Porque nos llevaron por delante en ganas, en actitud. Cometimos errores boludos y fue una desgracia el partido" , dijo sin dudarlo el 10, quien además pidió que no se culpe al entrenador, Ernesto Valverde . "Hasta ese partido hicimos un año espectacular y en el partido del el técnico no tuvo ninguna culpa. Por más que juegues como juegues, no te puede pasar lo que nos pasó a nosotros, y no fue por ningún sistema ni nada. No competimos ninguno de nosotros. El técnico no tiene nada que ver".

Si de técnicos se trata, Leo no olvidó de mencionar a uno de los más importante en su carrera: Pep Guardiola . "Tuve un maestro único como Pep. Crecí muchisimo y aprendí al lado de él", destacó y se deshizo en elogios para con el catalán: "Te prepara los partidos y cada uno de ellos lo hace diferente para ganarlo, que va a pasar esto y en la cancha pasa. Hay técnicos que son muy buenos, que te paran los equipos pero Pep además te decía los movimientos que hay que hacer y lo que va a pasar. Cuando llegó Guardiola tenía 18 o 19 años y yo me movía a lo que a mí me parecía, pero cuando llegó nos ordenó, nos hizo jugar de una manera que quedó visto por todo el mundo", destacó.