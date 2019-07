Messi: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción"

Tras la extraña expulsión ante Chile, el capitán argentino no se guardó nada ante los micrófonos.

Al margen del partido, de los goles de Agüero y Dybala y del resultado, sin dudas la victoria de Argentina sobre Chile en el partido por el tercer puesto de la Copa América 2019 será siempre recordada por la extraña expulsión de Lionel Messi tras un cruce con Gary Medel.

Aunque el capitán argentino no había hecho nada como para ver la roja, el árbitro paraguayo Mario Díaz de Vivar igual decidió echarlo. Por eso, luego del encuentro el 10 decidió quedarse en el vestuario y no salir a recibir su medalla.

Messi: "Nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción y de esta falta de respeto que se nos hizo durante toda esta Copa". pic.twitter.com/BjHEN17iMu — TyC Sports (@TyCSports) 6 de julio de 2019

Pero un rato más tarde, se enfrentó a los micrófonos y no se guardó nada. Todas sus frases:

"Con una amarilla se hubiese terminado para los dos, pero bueno, quizás lo que dije la vez pasada pasó facturas. Lo importante es que el equipo terminó bien la Copa".

"No fui a la premiación porque nosotros no tenemos que ser parte de esta corrupción. Nos faltaron el respeto toda esta Copa. No nos dejaron llegar a la final".

"Yo me voy tranquilo, con la cabeza alta y orgulloso de este grupo que dio todo. Espero que se respete este grupo, que tiene mucho para dar".

"La corrupción, los árbitros y todo eso no permite que la gente disfrute del fútbol, del show y lo arruina un poco".

"El grupo mostró mucha personalidad; no es fácil empezar perdiendo ( ) y luego empatando ( ). Eso nos hizo más fuertes y terminamos de una manera muy positiva".

"Se podría haber revisado la jugada de la expulsión y no se usó el VAR. Más allá de la bronca de no poder terminar este partido, me voy tranquilo".

"Siempre digo la verdad, eso me deja tranquilo. Después, si lo que digo tiene repercusiones no es parte mía, yo siempre soy sincero".