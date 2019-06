Por qué Lionel Messi no canta el himno previo a los partidos de la Selección argentina

Dentro de la ceremonia previa a los partidos de la Albiceleste, es común que el atacante del Barcelona no cante.

Durante los partidos de y como se podrá ver durante toda la , Lionel Messi acostumbra no cantar el himno nacional, algo que es poco visto por la pasión y emotividad que tiene la ceremonia previa a los partidos.

No todos los aficionados al 10 saben la explicación sobre esta situación que se presenta partido a partido y que no a todos les gusta, pero que es la forma de Lio de manifestar su descontento.

En 2016, en una entrevista con TyC Sports, Lionel Messi expresó su malestar por las críticas que recibe la Selección Argentina . " Me da bronca cuando dicen pongan huevos, no sienten la camiseta. Tuvimos la suerte de llegar a la final del Mundial, de la Copa América y parece que no hicimos nada. No se ganó, pero llegamos a la final, no perdimos en octavos".

" El fútbol no se trata de poner huevos . La pasamos mal en la Selección por lo que vivimos. Nosotros perdimos la final del Mundial contra , que tiene grandes jugadores y tuvimos las más claras para ganarlo. Con lo mismo y perdimos en los penales", agregó el 10, que viajó con a para jugar el .

Asimismo, Leo reveló por qué no canta el himno argentino, algo por lo que muchas veces se lo criticó, y algunos lo siguen haciendo. "Me da bronca la gente que te mata sin pensar en nada. No voy a cantar el himno a propósito. A mí no me hace falta cantarlo para sentirlo. Me llega, cada uno lo vive a su manera. Los Pumas lloran, lo viven de otra manera y está bien".