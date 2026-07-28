«Messi me reprendió»: el árbitro del partido entre Argentina y Suiza rompe su silencio con unas declaraciones sorprendentes

El portugués Joao Pinheiro rompió su silencio tras los hechos polémicos que rodearon el partido entre Argentina y Suiza, en los cuartos de final del Mundial.

El árbitro portugués, que dirigió el encuentro, repasó algunos de los sucesos que marcaron el polémico partido.

Entre estos incidentes estuvo la expulsión de Embolo, jugador de Suiza, por recibir la segunda tarjeta amarilla tras la revisión del videoarbitraje, además de la conversación de Lionel Messi con él, con evidente dureza.

En declaraciones recogidas por el diario "Marca", Pinheiro explicó que el equipo arbitral interpretó en un principio la falta del jugador argentino como merecedora de amonestación, pero la revisión de la jugada mostró que no se había producido ninguna falta y que el rival había simulado sufrir una zancadilla.

Y continuó: "Vimos que no hubo falta y que se trataba de una simulación. Y al ser la segunda tarjeta amarilla, dio como resultado la expulsión del jugador. Si hubiera sido la primera, la decisión habría sido exactamente la misma".

Añadió que celebra los cambios introducidos por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para abordar este tipo de conductas.

Cabe recordar que el International Football Association Board (IFAB) confirmó hoy que la expulsión del suizo Breel Embolo durante el duelo ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026 fue una decisión errónea, aclarando que el proceso de revisión del videoarbitraje que llevó a que el jugador recibiera la segunda tarjeta amarilla no fue correcto.

Según el IFAB, Embolo no merecía la expulsión tras recibir la segunda tarjeta amarilla después de la revisión del videoarbitraje por simular para conseguir una falta, una decisión que cambió el rumbo del partido en el minuto 72, poco después de que Suiza consiguiera el empate 1-1, para que Argentina venciera 3-1 en la prórroga.

La tensa conversación con Messi

El partido también fue testigo de un cruce de palabras entre Pinheiro y Lionel Messi, ya que las cámaras captaron al capitán de la selección argentina hablando con dureza con el árbitro, pidiéndole que le hablara con respeto y que no lo faltara.

El árbitro portugués restó importancia al incidente, asegurando que no fue un caso excepcional.

Y explicó: "Messi me planteó algunos puntos, como hicieron otros jugadores. Los capitanes de los equipos se comunican más con los árbitros, y las nuevas reglas permiten este diálogo".

Pinheiro cree que la mención del nombre de la estrella argentina magnificó la intensidad de un diálogo habitual sobre el terreno de juego.

Y señaló: "Por tratarse de Messi, tuvo mayor atención, pero esto ocurre con muchos futbolistas. Cuando se trata de Messi o Cristiano Ronaldo, estas situaciones se miran de forma diferente".

En lugar de considerar dañinas estas conversaciones, el árbitro cree que pueden ayudar a controlar los partidos sin recurrir constantemente a las tarjetas.

Y añadió: "Son diálogos constructivos. No tenemos por qué amonestar a todo el mundo. Quizás malinterpretó algo que hice, hablamos, nos entendimos mutuamente y luego pasamos página".

El árbitro también recordó con nostalgia su participación en el Mundial, que supuso el regreso del arbitraje portugués a una fase final por primera vez en doce años.

Pinheiro dirigió un agradecimiento especial al presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Pedro Proença, que acompañó a los árbitros durante todo el torneo, y dijo: "No hay palabras para describir la maravilla del Mundial. Uno no se da cuenta de su grandeza hasta que lo vive".