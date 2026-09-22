El comité de árbitros de la Copa del Golfo "Golfo 27" ha designado al árbitro portugués João Pinheiro para dirigir el partido inaugural entre la selección de Arabia Saudí y su homóloga de Kuwait, previsto en el estadio Al Inma, en la ciudad de Yeda.

El "Golfo 27" arrancará con el enfrentamiento entre la selección de Arabia Saudí y su homóloga de Kuwait, en el estadio de la Ciudad Deportiva Rey Abdullah "La Joya", en Yeda, mañana miércoles.

El portugués João porta la insignia internacional desde el año 2016 y ha sido clasificado dentro de la categoría de élite de la Unión Europea de Fútbol.

Dirigió el partido de la Supercopa de Europa 2025 entre el Paris Saint-Germain y el Tottenham, y también condujo el enfrentamiento entre el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain en las semifinales de la Liga de Campeones de Europa de la temporada 2025-2026.

Asimismo, participó en la dirección de partidos del Mundial 2026, entre ellos el partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final.

Durante el partido entre Argentina y Suiza, se produjo un incidente polémico después de que se viera a Lionel Messi reprender al árbitro, cuando las cámaras y los lectores de labios captaron a "La Pulga" diciéndole: "Háblame con respeto, no me faltes al respeto... yo te hablé con respeto".

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El grupo de Arabia Saudí en el Golfo 27 incluye a las selecciones de Irak, Kuwait y Omán.

Los dos primeros clasificados avanzarán a las semifinales del torneo, cuyas competiciones se prolongarán hasta el próximo 7 de octubre.