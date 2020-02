Messi irrumpe en el escándalo de las redes: "Me parece muy raro"

El rosarino concede una entrevista a Mundo Deportivo en cuyo avance se refiere al escándalo que salpica al club estos días.

Leo Messi romperá mañana su silencio para referirse al escándalo que ha azotado durante las últimos días la actualidad azulgrana, marcada por el escándalo de las redes sociales que desveló la Cadena SER el pasado lunes y según el cual el club habría contratado una empresa de monitorización de la opinión en las redes sociales que a la vez también habría difamado a socios, aspirantes a la presidencia y leyendas de ayer y de hoy entre las que se encuentra un Messi que mañana dirá la suya en una entrevista a Mundo Deportivo de la cual se conocen ya algunas aseveraciones del rosarino.

En cuanto al escándalo, Messi explica que "me agarró un poco de sorpresa la verdad porque no estaba acá y justo viajaba. Cuando llegué me enteré un poco de todo. El presidente nos dijo lo mismo que hizo público, lo mismo que dijo en la conferencia de prensa. Cuál era la situación, lo que había pasado y no puedo decir mucho más. Lo mismo que saben todo lo que dijo, nos contó a los capitanes en privado". En este aspecto, y al ser cuestionado sobre su convencimiento ante las explicaciones del presidente, Josep Maria Bartomeu, el rosarino admite que "veo raro que pase una cosa así. Pero decían también que habría pruebas. Habrá que esperar a ver si es verdad o no. Mucho no podemos decir y sí esperar a ver qué pasa con todo esto. Yo la verdad, me pareció un tema raro".