Messi, ganador al mejor del año: "Los premios individuales son una cosa secundaria, primero está lo colectivo"

Al recibir el premio, Leo se refirió al trabajo de equipo y les dedicó emotivas palabras a su esposa, Antonela, y a sus hijos Thiago, Mateo y Ciro.

Lionel Messi fue nuevamente galardonado con el premio The Best al mejor jugador del año y en su discurso decidió no sólo destacar la importancia del trabajo en equipo, sino dedicarles el trofeo a sus hijos, presentes por primera vez en la importante gala.

"Quiero agradecer a los que decidieron que este reconocimiento sea para mí", comenzó diciendo La Pulga y resaltó: "A pesar de lo lindos que son estos reconocimientos, para mí los premios individuales son una cosa secundaria, primero está lo colectivo".

Luego, habló de la pasión por sus hijos por el fútbol y expresó su felicidad porque Thiago y Mateo (Ciro, el más pequeño, se quedó en ) pudieran estar ahí junto a Antonela Roccuzzo. "Es una noche especial para mí porque está sentada mi mujer y, sobre todo, dos de mis tres hijos. Digo sobre todo porque es la primera vez que están acá", contó y dio detalles de lo que estaban viviendo los pequeños: "Verlos ahí y disfrutar de este momento con ellos es algo único, no tiene precio. Son dos enamorados del fútbol y están enloquecidos viendo a los jugadores que tienen al rededor. Con vergüenza, no saben si saludar, si pedir foto, están muy tímidos y felices a la vez ,por eso digo que hoy para mí es un día extraordinario de poder compartido con ellos".