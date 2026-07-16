Messi estalla: «Nadie nos ha hecho ningún favor... ¡Que se enfade quien quiera!»

Lionel Messi, capitán de Argentina, declaró tras eliminar a Inglaterra 2-1 en semifinales del Mundial 2026.

La Albiceleste disputará la final el domingo ante España, que eliminó a Francia 2-0.

Messi y sus compañeros han recibido duras críticas y acusaciones de trato de favor por parte del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo que desató la ira del astro argentino tras el partido contra Inglaterra.

Un partido especial en el que no cabía la derrota

Messi declaró a los medios tras el partido: «Estoy muy orgulloso y feliz de haber podido regalarle a nuestro pueblo argentino una nueva alegría. Ha sido un partido muy especial y ninguno de nosotros quería perderlo».

Y añadió: «Aunque antes del partido dijimos que solo era un partido de fútbol, la verdad es que lo vivimos como un enfrentamiento excepcional con todo lo que eso significa para nosotros, y estamos muy contentos de haber conseguido la victoria y de haber llegado de nuevo a la final del Mundial».

Y añadió: «Lo que pasó es increíble. Este Mundial ha sido fantástico. Jugar una semifinal contra Inglaterra, todo lo que eso significa para nosotros como argentinos, ha sido muy especial».

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Y subrayó: «Como dije antes, aunque sea solo un partido de fútbol, ninguno de nosotros estaba preparado para perder, por todo lo que significan para nosotros los partidos contra Inglaterra, sin mezclar las cosas, claro está».

Estamos muy contentos y orgullosos de lo conseguido, y de cómo luchamos por la victoria pese a que el marcador se complicara. Jugamos con inteligencia, nos esforzamos al máximo y se notó nuestro deseo y espíritu de lucha. Este grupo ha vuelto a demostrar de qué está hecho y de lo que es capaz en las circunstancias más difíciles».

El cambio comenzó en la Copa América 2019.

Y añadió: «Todo lo vivido ha sido increíble e impredecible. Desde la Copa América 2019, tras perder con Brasil en semis, este equipo cambió. Desde entonces, esta generación se unió y fue por todos los logros posteriores; vivimos momentos históricos e inolvidables».

Y añadió: «Más allá de las victorias y los títulos, lo más bonito es el tiempo que compartimos y el espíritu competitivo que nos une. He pasado muchos años con la selección y ahora disfruto de cada momento con orgullo y felicidad; como siempre digo, estoy muy agradecido».

Un mensaje contundente para los escépticos

Messi añadió: «Hoy hemos logrado nuestro objetivo: llegar a la final».

Y concluyó: «Llegamos a la final como campeones del mundo y como la mejor selección de los últimos cuatro años; que se enfade quien se enfade y que diga lo que quiera quien quiera, porque hemos demostrado una vez más sobre el terreno de juego que nadie nos regala nada, que nos hemos ganado a pulso nuestro puesto entre los dos mejores equipos del mundo y que nuestra presencia en la final por segunda vez en ocho años no es ni una casualidad ni un favor».