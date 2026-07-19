Messi está a punto de alcanzar un récord único en la historia del Mundial

En el fútbol hay partidos que deciden títulos y otros que inmortalizan a sus protagonistas. La final del Mundial 2026 podría ser una de ellas: Lionel Messi está a punto de añadir un nuevo capítulo a su leyenda en un partido que puede dar a Argentina un título histórico y, quizá, cerrar su despedida del escenario más grande del fútbol.

Entre el anhelo de revalidar el título y las especulaciones sobre su futuro, el mundo aguarda para saber si esta noche marcará el inicio de un nuevo capítulo o el cierre de un viaje que ha inspirado a generaciones.

A la Albiceleste solo le falta un paso para entrar en la historia. La Albiceleste, dirigida por Lionel Scaloni, busca ser la tercera selección que reedita el título tras Italia (1934 y 1938) y Brasil (1958 y 1962).

Para lograrlo y arrebatarle el título a España, campeona de Europa, Argentina necesitará otra actuación excepcional de su capitán, Lionel Messi.

¿Es el mejor de la historia?

Más allá de debates sobre el mejor de la historia, nadie niega el lugar de Messi entre las leyendas, gracias a una carrera llena de títulos y récords.

Si Argentina gana, Messi será el primer capitán en alzar el trofeo dos veces, según la BBC.

Tras cuatro participaciones discretas, en 2022 lideró el título y ahora solo le falta un gol para igualar a Kylian Mbappé como máximo anotador del torneo.

Ya anunció su retiro tras la final de la Copa América 2016, pero recapacitó y siguió escribiendo una de las historias más grandiosas del fútbol.

En la final de 2026 sumará su partido 34 en Copas del Mundo, y la gran incógnita es si será la última vez que vista la albiceleste.

¿Llegará hasta el Mundial 2030?

Su futuro genera incertidumbre, sobre todo con el Mundial 2030, que incluirá un partido conmemorativo en Argentina por el centenario de la competición.

Si llega, tendrá 43 años y será el jugador de campo más veterano en un Mundial, salvo que Cristiano Ronaldo se adelante.

Además de batir un récord, podría jugar un partido del Mundial ante su afición, un aliciente para seguir.

El periodista español Guillem Balagí cree que hablar de su retirada es prematuro.

«Aunque digan que este es el final, lo dudo. Creo que seguirá con la selección porque disfruta de lo que hace... No lo veo conformándose con jugar con el Inter de Miami en la liga estadounidense y retirarse allí», afirmó.

Una nueva edición excepcional

En el Mundial 2026 marcó ocho goles en siete partidos, solo dos menos que el máximo anotador, Kylian Mbappé, y guió a Argentina a la final con actuaciones excepcionales.

El seleccionador Lionel Scaloni elogió a su capitán diciendo: «Es parte de la historia del fútbol, una leyenda. Estoy orgulloso de tenerlo con nosotros. Es el mejor jugador de la historia, y llegar a una final a los 39 años es increíble. Extrañamos a Diego Maradona, pero Messi sigue aquí, así que debemos disfrutar de cada momento».

Sobre su futuro, Scaloni afirmó: «No sé si este será su último partido con la selección; tendréis que preguntárselo a él, porque no hemos hablado de ello».

Sus números lo confirman: ha marcado 15 de sus 21 goles mundialistas tras cumplir 35 años, una evolución impresionante desde sus inicios en el torneo.

Tras ganar el Mundial de Catar 2022, ha mostrado la motivación para llegar a la edición de 2026 y se especula con que pueda alcanzar también el de 2030.

Balaghi concluye: «No creo que haya dicho su última palabra. Sigue siendo capaz de completar partidos, incluso los de 120 minutos... Contra Cabo Verde cubrió 6,5 km en 90 minutos, y el 62 % fue a baja intensidad. Podría caminar más si quisiera, porque su pasión por el juego sigue intacta, y eso me hace pensar que, por ahora, no dejará la selección».

Una oportunidad difícil de rechazar.

El Mundial 2030 se repartirá entre España, Portugal, Marruecos, Argentina, Uruguay y Paraguay, con encuentros conmemorativos del centenario.

Jugar ante la afición argentina en esta ocasión histórica podría motivarlo a seguir.

Antes de la final del Mundial de Catar, Messi insinuó que sería su último torneo y declaró: «Estoy muy contento de poner el broche final a mi trayectoria en el Mundial disputando la final, y que mi último partido sea la final me hace sentir muy bien».

Y añadió: «Nos separan muchos años del próximo Mundial, y no creo que pueda participar en él, por lo que terminar la andadura de esta manera sería perfecto».

Sin embargo, la realidad fue otra: Messi regresó y jugó el Mundial 2026, así que cualquier declaración posterior a la final actual tampoco será definitiva.

Messi sigue batiendo récords

Aunque no marcó en la semifinal contra Inglaterra, dio dos asistencias y ya suma 12 en Mundiales, 10 en eliminatorias, marca sin precedentes.

A lo largo de su carrera, Messi atesora un palmarés excepcional: más Balones de Oro, máximo goleador histórico del Barcelona y de la Liga española, más goles en un año natural y más asistencias oficiales en la historia del fútbol.

En cuanto a sus cifras más destacadas en el Mundial, estas incluyen: «el jugador con más partidos disputados en un Mundial (34 tras la final), uno de los dos únicos, junto a Cristiano Ronaldo, que han jugado seis ediciones, y el único que ha ganado dos Balones de Oro al mejor del torneo (2014 y 2022)».

Además, es el único que marcó en todas las eliminatorias de 2022, el máximo asistente del torneo (12) y el primero que participa en 11 goles seguidos en un Mundial desde 1966.

También marcó en nueve partidos seguidos del torneo, nuevo récord, y será el segundo jugador, tras Cafu, en jugar tres finales.