Messi es la ruina del Barcelona

Messi es la ruina del Barça, porque durante estos 15 años ha cometido el intolerable crimen de engrandecer al club, ganando el 80% de las Champions y el 40% de sus Ligas, devolviendo el precio de cada entrada, siendo un el embajador mundial del escudo, la camiseta y la marca del club.Messi es la ruina del Barça, porque entre el ruido de un documento periodístico relevante y una filtración interna nauseabunda, algunos se preguntarán si gana mucho o poco, cuando la única pregunta relevante es quién filtra esto y con qué intención, asunto tabú cuando los trompeteros del régimen hablan más del fichaje de Eric García que de la escandalosa demora de unas elecciones en las que el juego limpio son los padres.

Messi es la ruina del Barça, no como los discretos garantes de la confidencialidad de su contrato, que quizá estén sofocados al ver que, en las últimas 48 horas, hayan visto la luz en los medios un delicadísimo informe de la dirección deportiva y también el contrato del mejor jugador de la historia.Messi es la ruina del Barça, no como el presidente que le mintió, en público y en privado, diciéndole que se podría marchar si esa era su voluntad, que luego se hizo el sorprendido con aquel burofax y quedó retratado cuando el argentino hizo público que se quedaba porque jamás llevaría a juicio al club de su vida.Messi es la ruina del Barça, no como los que le firmaron un contrato como representantes de una empresa privada que era consciente de que otras empresas estaban dispuestas a pagarle el doble o incluso el triple, motivo por el cual ofrecieron al argentino una serie de bonos y primas que ni siquiera él había pedido.

Messi es la ruina del Barça, no como los mil millones de euros gastados en fichajes en las últimas cuatro temporadas, contratando a jugadores que le han dado al club un rendimiento ruinoso, en lo deportivo y también en lo económico, despilfarrando el dinero de los socios como si no hubiera mañana.Messi es la ruina del Barça porque cobra millones de euros, no como LeBron James en los Lakers, ni como Lewis Hamilton en Mercedes, ni como Tom Brady en Tampa Bay, ni como Neymar en el PSG o Cristiano Ronaldo en la Juventus, que como todo el mundo sabe, cobran en Sugus de piña, fresa y melocotón.Y Messi es la ruina del Barça porque cobra mucho, porque la tierra es redonda, el caballo blanco de Santiago es blanco, el fuego quema y porque como decía Bruce Willis en ‘El último boy scout’, el agua moja, el cielo es azul y las mujeres tienen secretos.

Rubén Uría