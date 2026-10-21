Messi en la foto: Nico Paz entra en la historia sobre las ruinas del Manchester United

El argentino Nico Paz brilló en el partido de su equipo, el Como, ante su invitado el Manchester United, este miércoles, en la tercera jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de Europa.

Nico Paz marcó dos goles en los minutos 2 y 57, y además dio una asistencia a su compañero Douvikas en el minuto 49.

Según la red de estadísticas "Opta", Nico Paz, con 22 años y 43 días, se convirtió en el jugador más joven en marcar un gol y dar una asistencia en un partido de la Liga de Campeones de Europa contra el Manchester United, desde Alan Dzagoev, jugador del CSKA de Moscú, en noviembre de 2009 (cuando tenía 19 años y 139 días).









Y añadió: "Nico Paz (22 años y 43 días) es el segundo jugador más joven de Sudamérica en marcar un gol en la Liga de Campeones de Europa contra el Manchester United, después de Lionel Messi (21 años y 337 días, en la final de 2009)".



