Messi, el más solicitado: la increíble lista de celebridades invitadas para ver a Inter Miami vs Los Angeles FC

La Pulga visitará por primera vez la ciudad californiana y se filtró la lista de personalidades que estarán en el BMO Stadium.

No quedan dudas que la figura de Lionel Messi es la más trascendente que pisó la Major League Soccer en su historia. Las entradas para ver a Inter Miami en cualquier estadio se agotan en minutos y nadie en el fútbol de los Estados Unidos es ajeno a lo que hace el 10. Y en su primera visita a Los Ángeles, la lista de celebridades que estarán presentes en el BMO para ver al equipo local frente a las Garzas es impactante.

La nómina, que llegó a las redes sociales, abarca todo tipo de disciplinas: desde la realeza británica, como el Príncipe Harry y su esposa, Meghan Clarke; de la NBA, como James Harden y LeBron James; los dueños de la franquicia californiana, Magic Johnson y Will Ferrell; de la música, como los Rage Against The Machine, Liam Gallagher o los Cypress Hill; y actores de Hollywood, entre ellos dos Spiderman, Tom Holland y Toby McGuire.