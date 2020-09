Messi: “Cuando le comuniqué a mi familia que me podía ir, fue un drama”

Thiago y Mateo Messi y Antonela Roccuzzo vivieron junto al astro los momentos en los que se decidía su futuro y estuvieron cerca de dejar su hogar.

Lionel Messi se queda en el . El delantero argentino ha sido el protagonista absoluto de la actualidad deportiva en los últimos días pero ha elegido Goal para romper su silencio y anunciar que la próxima temporada seguirá jugando en el Camp Nou. Sin embargo, Messi no es sólo un jugador de fútbol, también es padre, hijo y marido.

El argentino y su familia pensaron durante muchos días que dejarían la ciudad donde han echado raíces. Sus hijos mayores Thiago y Mateo fueron conscientes de todo lo que pasaba alrededor de su padre y de que cabía la posibilidad de tener que cambiar de colegio o dejar atrás a algunos amigos.

“Cuando le comuniqué esto a mi mujer y mis hijos fue un drama bárbaro. Toda la familia llorando, mis hijos no querían irse de Barcelona, ni querían cambiar de colegio. Todo este tiempo ha sido duro para todos. Tenía claro lo que quería, lo había asumido y dicho. Mi mujer con todo el dolor del alma me apoyaba y acompañaba…", revelaba el Diez visiblemente emocionado.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

El más afectado de los hijos del astro de Rosario fue Thiago, el primogénito, que fue consciente de toda la situación: “Sí, Mateo aún es pequeño y no se da cuenta de lo que significa irte a otro lado y hacer tu vida unos años en otra parte. Thiago sí, es más grande. Escuchó algo en la tele y averiguó algo y preguntaba. No quería saber nada de poder irnos, tener que vivir a un colegio nuevo o hacer nuevos amigos. Me lloraba y me decía “no nos vayamos”, repito que fue duro, la verdad. Era entendible. Me pasó a mí. Es muy difícil tomar una decisión”.

Más allá de los rumores, los fichajes y el balón, los jugadores siguen siendo personas y la historia de Messi es un buen ejemplo de ello.