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Hussein Hamdy

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Messi, antes de la final del Mundial: «Nuestra historia será inolvidable, pase lo que pase contra España»

L. Messi
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Lionel Messi envió un emotivo mensaje a la delegación argentina antes de la final del Mundial 2026 contra España, y destacó que lo logrado ya quedará en la historia del fútbol.

Messi disputará su segunda final consecutiva y, como capitán, ha dirigido unas palabras a toda la delegación que buscará el título ante España.

En una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Messi afirmó: «Lo más bonito de todos estos años no han sido solo los títulos, sino todo el recorrido. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar de cada paso».

También agradeció a todos los que han ayudado a llegar a esta segunda final consecutiva: «Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a quienes trabajan cada día para que esta selección sea una familia».

Y cerró: «Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia inolvidable. ¡Vamos, Argentina!».

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