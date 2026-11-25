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El club suabo podría haber hecho un buen negocio con el joven de 19 años, pero una lesión ha echado por tierra sus planes.

La obligación de compra de Mirza Catovic, cedido por el VfB Stuttgart al FC Barcelona, ya no podría hacerse efectiva esta temporada tras la grave lesión del joven, según informa el diario Bild. Catovic, de 19 años, ya no podrá alcanzar antes del verano el número de partidos o minutos necesario para que su fichaje por el club catalán sea definitivo. El sábado sufrió una fractura de peroné mientras jugaba con el filial del Barça contra el filial del Espanyol en la cuarta categoría del fútbol español. La lesión le mantendrá de baja unos cuatro meses. También resultó afectado el ligamento de la sindesmosis. El miércoles, el Barça informó de que Catovic ya había sido operado.

Por tanto, el VfB, con el que Catovic tiene contrato hasta 2029, tendrá que dar por perdidos los 3,5 millones de euros pactados como obligación de compra entre ambos clubes el pasado verano . Antes de su cesión, Catovic solo había jugado con el segundo equipo del VfB, que compite en la tercera división alemana. Aunque entró varias veces en las convocatorias del primer equipo de Sebastian Hoeneß, no llegó a disputar ningún partido.

Catovic ha disputado hasta ahora nueve partidos oficiales esta temporada con el FC Barcelona Atlètic. En su debut como titular, en septiembre, fue expulsado por doble amarilla. Aun así, se ganó un puesto fijo en el centro del campo defensivo del equipo dirigido por Juliano Belletti, exjugador brasileño del Barcelona.

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Catovic ha disputado hasta ahora tres partidos con la selección sub-20 de Alemania. Tras la grave lesión, no está claro qué ocurrirá con él a nivel de clubes. Mientras tanto, otro joven, Yannik Spalt, ha logrado hacerse un hueco en el Stuttgart en la posición de mediocentro defensivo que ocupaba Catovic.