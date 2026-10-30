¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Digital X In CologneGetty Images Entertainment
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Merkel: me pasó lo mismo que a Kompany, y si fuera jugadora habría trabajado con él

V. Kompany
Bayern Múnich vs Borussia Dortmund
Bayern Múnich
Borussia Dortmund
Bundesliga
Atlético Madrid vs Bayern Múnich
Atlético Madrid
Liga de Campeones
Bélgica
Alemania
España

La exasesora rememoró un recuerdo de 2019

Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €
Ecosistema Unificado
Orange

Orange TV

✅ Permite consumir todo el contenido de la Bundesliga proporcionado por DAZN directamente desde el menú principal del decodificador de la operadora.

✅ Añade funcionalidades televisivas propias como "Start Over" (para volver al inicio de un partido ya empezado) y acceso a los partidos emitidos en los últimos 7 días.

✅ Es la opción ideal para quienes buscan unificar el pago de internet, las líneas móviles, LaLiga, la Champions League y la liga alemana en un único recibo mensual.

Precio mensual desdeVariable
Cobertura Total
DAZN logo 2019

DAZN

✅ Es la única plataforma que garantiza la retransmisión en directo y a la carta de absolutamente todos los encuentros de la Bundesliga y la Bundesliga 2.

✅ El paquete incluye en exclusiva la DFL-Supercup (Supercopa alemana) que abre la temporada y los decisivos partidos de promoción de ascenso y descenso.

✅ La misma suscripción agrupa la liga alemana con otras grandes competiciones continentales como la Premier League inglesa y la Serie A italiana.

Precio mensual desde19,99 €
Encuentro Destacado
Movistar dark

Movistar Plus+

✅ Gracias a un acuerdo de sublicencia con DAZN, emite el mejor partido de cada fin de semana a través de sus canales lineales (como Vamos por M+).

✅ La aplicación OTT de 9,99 € permite a cualquier usuario ver este partido clave sin necesidad de tener contratada una línea de fibra o móvil con la compañía.

✅ Los clientes de Movistar que contraten el paquete "Deportes Total" tienen los canales y la aplicación de DAZN totalmente integrados en su decodificador para ver el resto de la jornada.

Precio mensual desde9,99 €

Angela Merkel, excanciller alemana, expresó su solidaridad con Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich, deseándole una pronta recuperación y que disponga del tiempo suficiente para recuperarse, sin verse sometido a ninguna presión para regresar rápidamente.

Merkel manifestó su gran respeto por el trabajo que realiza el técnico belga, elogiando sus posturas claras contra la discriminación y en muchas otras cuestiones, y asegurando que lo habría elegido como su entrenador si ella fuera futbolista, tanto en el ámbito masculino como en el femenino.

Lee también

En la prensa catalana: Ancelotti castiga de nuevo al Barcelona

En vídeo: Diomande hace "trucos diabólicos" con el Real Madrid

Próximos partidos
FCB

FCB

Bundesliga

31 oct 2026

BVB

BVB

ATM

ATM

Liga de Campeones

03 nov 2026

FCB

FCB

Merkel dijo sobre Kompany, en declaraciones recogidas por el sitio alemán "sport 1": "Al principio, sentí una gran tristeza cuando supe lo que le había ocurrido. Le deseo una pronta recuperación y que esté rodeado de personas que le den el espacio y el tiempo necesarios para recuperarse, sin ninguna presión. Porque yo misma sé algo sobre la necesidad de tiempo".

Y continuó: "Tengo un gran respeto por el trabajo de Vincent Kompany, así como por sus posturas claras contra la discriminación y en muchas otras cuestiones. Y puedo imaginar que, si yo fuera futbolista, ya sea hombre o mujer, él sería exactamente del tipo de entrenadores con los que me gustaría trabajar".

La excanciller alemana relacionó lo ocurrido a Kompany con su experiencia personal, señalando que el cuerpo puede enviar señales claras cuando la persona llega a un punto en el que ya no puede seguir soportando las presiones.

Y añadió: "Desde luego, Vincent Kompany no eligió quedarse en casa por voluntad propia, sino que hizo falta que ocurriera un incidente para que su cuerpo le mandara por fin un mensaje claro: ¡Detente! Y eso es exactamente lo que me pasó a mí también".

Merkel recordó el episodio en el que sufrió temblores durante una ceremonia de honores militares en 2019, explicando que lo ocurrido fue una descarga de la tensión acumulada, y quizás estuvo relacionado con la muerte de su madre, o con la conciencia de que se estaba preparando para abandonar su cargo.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google