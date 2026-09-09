Merih Demiral estaba hecho una furia el martes por la noche tras una derrota del Al-Ahli. El rival, Al Qadsiah, publicó después del partido una foto en X en la que se burlaba del defensa turco. Está claro que no le sentó nada bien.

Demiral se quedó con un sabor amargo tras el duelo con Al Qadsiah. El central de 28 años no pudo evitar la derrota por 3-2 y tuvo que ver cómo Tijjani Reijnders se convertía en el hombre del partido en el equipo rival al firmar dos goles.

Gracias a la victoria, Al Qadsiah es ahora colíder de la Saudi Pro League junto a Al-Hilal. Sin embargo, la celebración del triunfo sobre Al-Ahli se desmadró el martes por la noche.

El encargado de la cuenta de X de Al Qadsiah decidió burlarse de Demiral publicando una foto del defensa turco mientras miraba un teléfono. El texto que acompañaba la imagen decía: “Como siempre, puedes encontrar el dolor de la derrota en su cuenta”.

Demiral vio la publicación y luego entró furioso en el vestuario del rival para encontrar al encargado de Al Qadsiah. Según se informa, Demiral exigió disculpas y la eliminación de la publicación, que finalmente también fue retirada.

El exdefensa de la Juventus ya se ha mostrado en el pasado como un mal perdedor tras derrotas del Al-Ahli. En abril, por ejemplo, estaba hecho una furia después de que el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo fuera demasiado fuerte. Tras el partido compartió dos fotos de su medalla de la Liga de Campeones de la AFC. “Es la primera vez que ven una medalla de la Liga de Campeones en su estadio”, escribió.