Merel Ek escribe a Arne Slot sobre el puesto de seleccionador y recibe al instante una respuesta estupenda

Merel Ek contactó por mensaje con Arne Slot la semana pasada, como relata con orgullo en HNM De Podcast.

Ek, de 32 años y gran aficionada del Feyenoord, desea que Slot sea el nuevo seleccionador de Países Bajos.

Por eso se armó de valor y le escribió, para gran diversión de sus compañeras Hélène Hendriks y Noa Vahle.

«La periodista que llevo dentro se despertó, pero también la aficionada. Me pasaron su número a través de un conocido y le pregunté si estaría dispuesto», explica Ek, lo que hace que sus compañeras se rían.

Hendriks y Vahle se rieron a carcajadas con el saludo que usó Ek: «Estimado señor Slot». «¡Qué vergüenza! Estimado señor Slot», se burló Vahle por el tono formal, poco habitual en el fútbol. Hendriks añadió que Ek podría haber llamado al técnico de Bergentheim «dios supremo», pues es una gran admiradora.

Para su sorpresa, Slot le respondió. «Se expresa muy bien ante los medios y, como era de esperar, dio una respuesta ambigua».

«Solo dijo que le gustaba que se dirigieran a él como “señor Slot”, pero se preguntaba si eso significaba que parecía mayor», añade Ek entre risas. «Para mí, este ha sido el momento de la semana. ¡Para Slot, estoy disponible todo el fin de semana!».