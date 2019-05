Mercado: "Todavía no sé donde voy a jugar, tengo una oferta del Sevilla y no firmé con nadie"

El defensa hispalense se ausentó del encuentro en Tanzania pensando en la Copa América

Gabriel Mercado decidió no ir a para jugar un partido amistoso de final de temporada con el . Llegó después una catarata de comentarios sobre el compromiso del jugador, sobre el pagador y ese tipo de cosas. Él, que lleva tres años en el club, no quiso que se extendiesen de más las habladurías. Salir a explicar lo ocurrido y a recordar que a él no le ha faltado pasión en su tiempo en el club.

"Estoy un poco dolido por lo que he escuchado de esto. Lo primero, el motivo de su ausencia en Dar es Salam. "Quizás es por una decisión que tomé yo que viene de la mano porque tenía la posibilidad de pelear por un lugar en la . Se lo planteo al entrenador de la selección. Le comenté que teníamos un amistoso en Tanzania y si para él era lo mismo que yo viaje o que esté en . La lista la iba a dar durante la semana. Para él era mejor que yo no fuera al viaje y que estuviera en Argentina preparado para presentarme", explicó en Radio Marca.

La opción de ir a la Copa América le llevo a descartar un partido que no deja de ser un trámite. "Hasta el último partido que jugué con mi futuro en el aire. Que se dude de mi profesionalidad o compromiso, que no respeto las decisiones del club, me parece exagerado. Estamos hablando de un amistoso y que yo mismo se lo comenté al director deportivo", comentó.

Recuerda también que en este tiempo ha forzado la máquina cuanto ha hecho falta: "He ido mucho al club incluso en los días libres para entrenarme. Esas cosas no se saben y a veces uno tiene que salir a defenderse. Con el brazo roto me querían dar de dos a tres meses, y le dije que al mes quería estar jugando. He jugado partidos exponiendo mi físico. Siempre di la cara y di lo mejor. Por no haber ido a este partido es exagerado que se dude de mi profesionalidad"

Más incluso, hay dudas sobre si Mercado renovará o no con el Sevilla, y algunos han querido ver ahí el problema de su ausencia. "Es mentira que tenga nada firmado con otro equipo. Mi futuro está en el aire. El club me comunicó que no iba a continuar y yo no me quedé en una camilla tres meses. Voy a dar lo máximo hasta el último minuto. Todavía no sé dónde voy a jugar. Tengo una oferta del club desde hace tres semanas. No es una situación fácil para mí y siempre quise estar al servicio del equipo. La cara la puse siempre", comentó. Además, ese era otro de los motivos por los que quería ir a Argentina, con el futuro incierto necesitaba calma y tiempo para valorar su futuro.

"Está en juego mi futuro y el de mi familia. Quiero saber si continúo, me voy a otro país o vuelvo a Argentina. Quiero darle una solución a esto. Llegar a un acuerdo porque me tiene bastante inquieto. No sé si la oferta sigue o no sigue en pie. Me parece, sin desmerecer nada, no podemos poner en tela de juicio mi conducta y compromiso por un partido amistoso. Si tengo que pedir disculpas, lo haré", finalizó.