Mercado de pases del fútbol chileno en vivo: altas, bajas y rumores del Campeonato Nacional 2020

Toda la información sobre la ventana de fichajes de los clubes de Primera División para el curso 2020. La UC puso sus ojos en Pedro Pablo Hernández.

Luego de que el Consejo de Presidentes diera por concluido el Campeonato Nacional y se coronara a Universidad Católica como campeón del 2019, los clubes de Primera División comenzaron a trabajar en los cambios de plantel de cara a la temporada 2020.

En Universidad de Chile varios jugadores dejaron el elenco que continuará dirigiendo Hernán Caputto, quien ya fue confirmado para el próximo año. Dentro de ese éxodo masivo, destaca el adiós de Sebastián Ubilla. Al 'Conejo' se suman Gonzalo Collao, Rodrigo Echeverría, Leonardo Fernández, Leandro Benegas, Lucas Aveldaño, Pablo Parra, Marcos Riquelme, Leonardo Fernández, Rafael Caroca y Nicolás Oroz.

Cabe recordar que la larga lista de salidas se suma a la de Johnny Herrera, que no fue renovado y jugará el próximo año en .

¿Quiénes podrían llegar? La U estaría tras los pasos de Lucas Passerini, jugador de los registros de y goleador del pasado torneo, con 14 conquistas. Eso sí, desde la tienda ‘árabe’ fueron claros en señalar que quien quiera llevarse al oriundo de Formosa -que está pronto a obtener su carta de nacionalidad chilena- deberá cancelar la suma de tres millones de dólares.

Desde Colo Colo también se comunicaron con el conjunto de colonia para conocer los alcances de una eventual transacción. La carta de Passerini pertenece a Estudiantes de Buenos Aires (de la B ), y se espera que los tetracolores ejecuten la opción de compra del 50 por ciento.

También está en la órbita del CDA el nombre de Sebastián Galani, volante de 22 años que la pasada temporada jugó por . El futbolista fue adquirido por los azules a principio de año para luego cederlo a préstamo al cuadro pirata. Además el cuadro de Ñuñoa se interesa por Luis Del Pino Mago y Pablo Aránguiz. Otro que podría reforzar a la U es Walter Montillo, aunque en Tigres dan por hecho que el volante no se moverá de Argentina. Gonzalo Bergessio es otra de las alternativas.

EL MERCADO DE LA U EN VIVO

En el Cacique también comienzan a definir el futuro de varios jugadores que terminan contrato a fines de diciembre y, en caso de no renovar, pensar en refuerzos para suplir esas bajas. Este lunes el cuadro que dirige Mario Salas anunció la partida de Jaime Valdés, a través de un comunicado en sus redes sociales.

Pero también el cuadro albo terminó su relación contractual con el delantero Andrés Vilches, con el mediocentro Iván Rossi y con el lateral izquierdo Cristián Gutiérrez. Tampoco seguirá formando parte Jorge Valdivia, desvinculado del club este miércoles.

El pasado 17 de diciembre Miguel Pinto y César Fuentes se realizaron los exámenes médicos de rigor y se convirtieron en las primeras incorporaciones para la campaña 2020. El ex arquero de la U arribó al "Cacique" por una temporada. Será el sexto equipo del otrora seleccionado, quien además de los azules militó en de Guadalajara, de la UAT, Cafetaleros de y . Mientras que el ex llega en "condición de préstamo con opción de compra".

¿Un posible nombre para 2020? Además de Passerini, Fernando Zampedri es uno de los futbolistas que rondan en Macul. "Me atrae mucho la idea de jugar en Colo Colo", admitió. Matías Fernández está cada vez más cerca, al igual que Leonardo . Pero también el cuadro de Pedrero iría por Edson Puch. De hecho, el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reconoció acercamientos con el grupo . Los directivos de Blanco y Negro tampoco descartan el retorno de Martín Rodríguez para cerrar el plantel 2020.

EL MERCADO DE COLO COLO EN VIVO

En los Cruzados no continuará Duvier Riascos y están en conversaciones con Sebastián Sáez, Juan Cornejo y Stefano Magnasco. Además, esperan poder retener a Puch. Asimismo, oficializaron la llegada de Ariel Holan, quien será el reemplazante de Gustavo Quinteros.

¿Posibles refuerzos? Uno de los nombres que ha tomado fuerza en los últimos días es el del argentino Diego Churín, actual jugador de Cerro Porteño y ex . El ariete dejará una vez finalizado el torneo, pese a que tiene contrato hasta mediados de 2021. Esto porque no existe cláusula de salida con el Ciclón. El delantero de 30 años perdió continuidad en el Azulgrana y hace dos campañas que no rinde de la misma manera que cuando llegó: solo ha marcado seis goles este curso. También interesa Juan Leiva, quien en la pasada temporada defendió a .

Finalmente, el vigente campeón puso sus ojos en Pedro Pablo Hernández. Según detalló Radio Cooperativa, Holan tiene al Tucu entre sus prioridades y la directiva cruzada hará los esfuerzos para repatriar al ex volante de O’Higgins.

“Holan ya dirigió al seleccionado chileno en su paso por y mira con buenos ojos su posible llegada a La Franja con el fin de darle mayor jerarquía al equipo para la . Hernández tiene contrato con los Diablos Rojos, aunque buscarán realizar una buena propuesta para que llegue a la precordillera”, aseguran.

Asimismo, Fox Sports Argentina informó que el ex DT del Rojo buscará convencer a Teófilo Gutiérrez. Eso sí, Ramón Díaz, de Libertad de Paraguay, también lo tiene en la mira. Esto debido a su buena temporada en el . Eso sí, según supo Goal, al futbolista le restan seis meses de contrato y, lo más probable, el club colombiano extenderá su vínculo.

En Goal repasamos uno a uno los movimientos que se están haciendo en este mercado de pases:

AUDAX ITALIANO

DT: Francisco Meneghini (nuevo)

ALTAS: Francisco Meneghini (DT)

BAJAS: Álvaro Delgado, Ricardo Fuenzalida, Iván Vásquez, Juan Carlos Espinoza, Ignacio Jeraldino (Atlas, ), Juan José Ribera (DT)

SUENAN:

D. ANTOFAGASTA

DT: Juan Manuel Azconzábal

ALTAS:

BAJAS: Felipe Flores, Gonzalo Fierro, Fernando Hurtado, Alejandro Delfino, Franz Schultz, José Bandez y Federico Fydriszewski

SUENAN: Matías Cavalleri (Curicó Unido)

COBRESAL

DT: Gustavo Huerta

ALTAS: Jorge Deschamps (Curicó Unido), Marcelo Filla, Sebastián Céspedes, Marcelo Cañete, Felipe Reynero y Rodolfo González (renuevan), Sebastián Silva (Coquimbo Unido)

BAJAS: Rodrigo Ureña, Carlos Escobar, Carlos Muñoz, Ever Cantero, Miguel Vargas, Israel Poblete

SUENAN:

COLO COLO

DT: Mario Salas

ALTAS: Brayan Véjar (Palestino), César Fuentes (Universidad Católica), Miguel Pinto (O'Higgins)

BAJAS: Jorge Valdivia, Jaime Valdés, Ivan Rossi, Andrés Vilches y Cristián Gutiérrez

SUENAN: Lucas Passerini, Fernando Zampedri, Tobías Figueroa, Matías Fernández, Carlos Villanueva, Yonathan Andía, Diego Churín, Edson Puch, Martín Rodríguez, Leonardo Valencia

Vuelven de préstamo Misael Llantén, Zederick Vega, Sebastián Valencia (los tres desde San Antonio), Álvaro Salazar y Nicolás Maturana ( ), Benjamín Berríos ( )

CURICÓ UNIDO

DT: Nicolás Larcamón (nuevo)

ALTAS: Nicolás Larcamón (DT), Paulo Garcés ( ), Pablo Corral (Deportes ), Federico Castro (Palestino) y Bayron Oyarzo (Barnechea)

BAJAS: Hugo Vilches (DT), Jorge Deschamps ( ), Carlos Suárez

SUENAN: Bruno Romo (Antofagasta)

COQUIMBO UNIDO

DT: Germán Corengia (nuevo)

ALTAS: Germán Corengia (DT)

BAJAS: Sebastián Galani, John Salas, Giovanni Bustos, Benjamín Vidal, Fernando Cornejo, Gerardo Navarrete, Mauricio Pinilla, Patricio Graff (DT, O'Higgins)

SUENAN:

PALESTINO

DT: Ivo Basay

ALTAS: Luis Jiménez (Al-Ittihad, Arabia Saudita)

BAJAS: Federico Castro (Curicó), Brayan Véjar ( )

SUENAN: Matías Campos López (Universidad de )

O'HIGGINS

DT: Patricio Graff (DT) (Coquimbo Unido)

ALTAS: Patricio Graff (DT, Coquimbo)

BAJAS: Marco Antonio Figueroa (DT), Miguel Pinto (Colo Colo), Marco Sebastián Pol (Everton), Agustín Doffo, Fabrizio Ramírez, Rodrigo Yáñez y Alejandro Contreras

SUENAN: Patricio Rubio

U. LA CALERA

DT:

ALTAS:

BAJAS: Lucas Giovini; Augusto Batalla y Marcelo Larrondo deben presentarse en River, Walter Coyette (DT) dejó el club

SUENAN:

UNIÓN ESPAÑOLA

DT: Ronald Fuentes

ALTAS:

BAJAS: Sebastián Varas, Claudio Guerra

SUENAN:

UNIVERSIDAD CATÓLICA

DT: Ariel Holan (nuevo)

ALTAS: Miguel Vargas retorna de préstamo desde Cobresal, Ariel Holan (DT)

BAJAS: Duvier Riascos, Gustavo Quinteros (DT), César Fuentes (Colo Colo), Jeisson Vargas

SUENAN: Diego Churín (Cerro Porteño), Juan Leiva (U. La Calera), Ronnie Fernández (Al-Fayha, Arabia Saudita), Pedro Pablo Hernández (Independiente), Teófilo Gutiérrez (Junior)

UNIVERSIDAD DE CHILE

DT: Hernán Caputto

ALTAS: Fernando Cornejo (Coquimbo Unido)

BAJAS: Johnny Herrera y Rodrigo Echeverría (Everton), Leonardo Fernández ( , México), Lucas Aveldaño ( , Argentina), Marcos Riquelme (Bolívar), Pablo Parra ( ), Gonzalo Collao ( UD), Nicolás Oroz, Sebastián Ubilla, Rafael Caroca

SUENAN: Marcelo Díaz ( , Argentina), Felipe Mora (Pumas, México), Walter Montillo (Tigre, Argentina), Luis del Pino Mago (Palestino), Pablo Aránguiz ( ), Mauricio Pinilla (Coquimbo Unido), Gonzalo Bergessio (Nacional, )

U. DE CONCEPCIÓN

DT: Juan José Ribera (nuevo)

ALTAS: Juan José Ribera (DT)

BAJAS: Francisco Bozán (DT), Bryan Rabello, Patricio Rubio, José Huentelaf, Fernando Cordero, Nicolás Orellana, Alexis Rolín, Walter Ponce, Fernando Manríquez, Germán Voboril, Gustavo Mencia, Álvaro Salazar y Cristián Muñoz (retiro)

SUENAN:

D. IQUIQUE

DT: Jaime Vera

ALTAS:

BAJAS: Matías Donoso, Juan Pablo Miño, Óscar Salinas, Jacobo Kouffati, Mariano Barbieri, Héctor Berríos, Manuel Bravo, Wilson Piñones, Pablo Corral

SUENAN: Rafael Caroca ( )

EVERTON

DT: Javier Torrente

ALTAS: Rodrigo Echeverría (Universidad de Chile), Johnny Herrera (Universidad de Chile), Marco Sebastián Pol (O'Higgins)

BAJAS: Lawrence Vigouroux, Bryan Carvallo, Walter González, Cristián Campestrini, Fernando Arizmendi, Sergio Vergara, Maximiliano Cerato, Benjamín Berríos, Isaac Díaz, Gonzalo Freitas, Álvaro Ramos y Diego Orellana

SUENAN:

HUACHIPATO

DT: Gustavo Florentín

ALTAS: Israel Poblete (Cobresal) y Benjamín Gazzolo (Unión San Felipe), Diego Oyarzún (Coquimbo Unido)

BAJAS: José Rojas, Federico Pereyra, Claudio Jopia, Danny Pérez, Alexander Succar, Felipe Barrientos, Leonardo Povea

SUENAN:

SANTIAGO WANDERERS

DT: Miguel Ramírez

El artículo sigue a continuación

ALTAS:

BAJAS:

SUENAN: Sebastián Ubilla (Universidad de Chile)