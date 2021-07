Mercado de pases de la Selección chilena: rumores y transferencias de los futbolistas de La Roja

Tras el término de la Copa América 2021, algunos futbolistas de los que suele convocar Martín Lasarte tienen posibilidades de cambiar de equipo.

Luego de concluida la Copa América 2021 , con Argentina levantando el trofeo en el Maracaná tras vencer a Brasil, algunos futbolistas de los que suele convocar Martín Lasarte en La Roja tienen posibilidades de cambiar de equipo de cara a la campaña 2021/22. Tal es el caso de Arturo Vidal, Erick Pulgar o Ben Brereton , quienes podrían abandonar la Serie A, en el caso de los mediocampistas, o dar el salto a la Premier League, una alternativa para el delantero del Blackburn Rovers.

A continuación, Goal te trae un repaso de todos los rumores alrededor de los jugadores de la Selección chilena:

DOMINGO 11 DE JULIO

¿Boca en el horizonte de Arturo Vidal?

Esta jornada La Gazzerra dello Sport informó que el volante de Inter volvió a entrar en la órbita del equipo que entrena Miguel Ángel Russo. De acuerdo al citado medio, uno de los principales portales de la península, el agente del formado en Colo Colo, Fernando Felicevic, ya habría sido contactado por la tienda Xeneize.

Eso sí, al interés del conjunto de La Bombonera se suman "Flamengo, Club América y algunos equipos de la MLS han hablado con el club", agregan. De todas formas, fiel a la publicación, existe la posibilidad de "potenciarlo el mayor tiempo posible" con la llegada de Simone Inzaghi al banco del Nerazzurri. Cabe recordar que el exBarcelona ya manifestó a mediados de 2020 sus deseos de recalar en el Azul y Oro, precisamente cuando defendía los colores de los Blaugranas.

Erick Pulgar, alternativa en el Olympique de Marsella

Les Olympiens, escuadra que dirige Jorge Sampaoli, iniciaría una ofensiva para conseguir el fichaje del nacido en Antofagasta. Según informó el medio partidario Fiorentina News , el mediocampista podría recalar en la Ligue 1 a cambio de 12 millones de euros. En caso de concretarse la operación, el conjunto de Cesare Prandelli recuperaría lo invertido por el ex Universidad Católica cuando se sumó en 2019 a la tienda Viola por 12,3 millones de la divisa europea. Cabe recordar que el futbolista de 27 años también apareció en el horizonte del Atlético de Madrid, Celta de Vigo, Sevilla y el Real Betis que actualmente dirige Manuel Pellegrini.

Brereton entre Leeds United y la Real Sociedad

Hace algunos días se vinculó al nacido en Stoke-on-Trent, de madre chilena, al conjunto que entrena Marcelo Bielsa dado el impacto que generó su participación en la Copa América defendiendo al combinado nacional. De hecho, el ex delantero de los Whites, Noel Whelan, reconoció que el inglés cumple con el perfil que busca la escuadra de Elland Road. "Generalmente buscamos alrededor de los 21, 22 o 23 años, para sacar lo mejor de esos jóvenes", adviertió en diálogo con Football Insider. "Estamos creciendo para el futuro, no sólo para vender en dos años, sino que para comprar, retener y competir", añadió. Sin embargo, según reporta AS , el futbolista de los registros del Blackburn Rovers está en la mira de la Real Sociedad. "Por ahora no hay ninguna negociación abierta para ficharle, pero sí está en la lista que maneja la Unidad de Reclutamiento del club donostiarra".

"A favor del jugador del Blackburn Rovers hay buenos informes, y además han recibido la recomendación de Martin Lasarte, seleccionador chileno y que fue entrenador de la Real. Esas buenas referencias también mantienen atentos al Leeds United, dirigido por Marcelo Bielsa, que también ha manifestado interés por el jugador que convirtió su primer gol por La Roja ante Bolivia", cierran.

VIERNES 9 DE JULIO

Enzo Roco retorna al Elche

La escuadra de Alicante oficializó el arribo del defensor chileno por las próximas dos temporadas. “Enzo Roco volverá a lucir la camiseta franjiverde. El central chileno regresa al Elche CF para formar parte del nuevo proyecto tras el acuerdo alcanzado con el Club para las dos próximas temporadas. Un fichaje de compromiso, solidez defensiva y experiencia en la élite”, destacaron los Ilicitanos. El zaguero abandonó el Fatih Karagümrük de Turquía para regresar al club que defendió en la temporada de 2014-15 bajo la dirección técnica de Fran Escribá. “Enzo Roco vuelve a Elche para aportar al equipo su solvencia, potente juego aéreo y liderazgo en la zaga. ¡Bienvenido de nuevo a tu casa, Enzo Roco!”. El futbolista de 28 años es el segundo refuerzo del equipo franjiverde tras la incorporación de Pedro Bigas, proveniente del Eibar.