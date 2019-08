Marcelino responde al interés por Rafinha y se 'moja' por el futuro de Rodrigo

El entrenador del Valencia compareció este jueves en rueda de prensa.

Marcelino García Toral, entrenador del , reveló este jueves que el equipo Che necesita fichar a tres futbolistas más antes del cierre del mercado de verano. Además, dijo que tiene la "sensación" de que Rodrigo Moreno seguirá en el club.

No te pierdas a Mou, CR7 y Neymar, The Making Of, en exclusiva por DAZN. ¡Suscríbete ahora, tienes un mes de prueba gratis!

Preguntado por el supuesto interés del campeón de la en los servicios del barcelonista Rafinha Alcántara, Marcelino sentenció: "No voy a hablar de nombres. Lo que si puedo decir es que necesitamos 3 refuerzos: Un central, un lateral izquierdo y un jugador ofensivo".

El artículo sigue a continuación

Además, consultado sobre si Rodrigo Moreno seguirá en el club, respondió: "Tengo la sensación de que Rodrigo seguirá con nosotros porque él quiere seguir. Como ya dije, nuestra idea es que siga siendo feliz y convencido que es lo mejor para él. Si eso no se produjese, lo entendería perfectamente. Para rendir, debe ser feliz. Y siento que lo es. Por eso pensamos que va a seguir. No cabe ninguna duda que la falta de Rodrigo sería una merma muy importante en nuestro potencial. Deberíamos ir al mercado para reemplazar a un jugador determinante en nuestro juego y eso no sería fácil". Cabe señalar que Rodrigo estuvo relacionado con una posible salida al fútbol de , un posible fichaje por el Napoli e incluso por el o el

Cabe señalar que el Valencia ha fichado este verano a Jason ( ), Manu Vallejo ( ), Cillessen (Barcelona), Cheryshev ( ) y Maxi Gómez ( ), mientras que ha vuelto de su cesión Medrán ( ). Por otro lado, se han marchado Roncaglia (Celta), Neto (Barcelona), Vezo (Levante), Lato (cedido al ), Álex Blanco ( ), Abdennour (Kayserispor), Murillo ( ), Santi Mina (Celta), Jorge Sáenz (Cedido al Celta), Nacho Gil (Ponferradina), Fran Villalba ( City) y Racic (Famalicao).