Seri, de casi fichar por el Barcelona... a irse cedido al Galatasaray

El club turco llegó a un acuerdo con el Fulham a cambio de 1,5 millones de euros por la cesión con una opción de compra al final de temporada.

Si en 2017 el parecía pujar fuerte por sus servicios, en 2019 se marcha cedido al . Es la historia de Jean Michael Seri, quien abandona el tras descender en la Premier League y terminar a préstamo en el conjunto otomano.

El club turco ha conseguido cerrar el acuerdo con el Fulham a cambio de 1,5 millones de euros por la cesión con una opción de compra al final de temporada.

Seri protagonizó uno de los culebrones más grandes del mercado de verano de 2017, cuando el Barcelona se interesó en los servicios del marfileño. En el momento en el que parecía que todo iba a acabar con su salida del Niza rumbo al Camp Nou, el traspaso se frustró y el mediocentro continuó jugando en la Ligue1.

Tres meses después, Seri concedió una entrevista a L'Equipe y habló sobre aquello, acusando al Barça de romper las negociaciones. "No fiché por el Barcelona porque no fui su primera opción. Simplemente no ocurrió y ahora trato de olvidarlo e intento hacer una buena temporada con el Niza. No habría ningún problema en que volvieran a intentar ficharme. Pero si vienen, que vengan de cara. Se me tiene que respetar por lo que hago en el campo y ahora soy un futbolista respetado a nivel europeo", manifestaba.

Después de otro año en el Niza, llegó para jugar en el Fulham la temporada 2018/19 a cambio de 30 millones de euros. Las cosas en no le han salido bien a nivel grupal. Y aunque Seri disputó 32 partidos en la Premier League (1 gol y 3 asistencias), el conjunto de Londres perdió su plaza en la Primera División y ahora el jugador cambiará de aires. Este miércoles se confirmó que se marcha cedido a la Superliga de para jugar en el Galatasaray.