Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 17 de diciembre de 2020

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

El agente de Dani Olmo habla sobre el interés del

"El Barcelona también le ha seguido en el pasado, pero todo pasa por su trabajo, desde el presente, si sigue haciéndolo bien en Leipzig, que es lo único que cuenta hoy", aseguró el agente del futbolista, Juanma López, en declaraciones al medio "Sky Sports". Y agregó: "Dani Olmo es un jugador polivalente, sabe marcar, tiene una técnica excelente y forma parte de la selección española, por lo que podrá incorporarse a uno de los mejores clubes europeos".

El Bayern Munich se baja de la carrera por Mbappé

En una entrevista con "Le Figaro", el presidente del consejo de administración del club alemán, Karl-Heinz Rummenigge, reconoció que el equipo bávaro no buscará al delantero francés en los próximos mercados de fichajes. El , entonces, tendrá un rival menos.

No es ningún secreto que Isco Alarcón no pasa un buen momento en el Real Madrid. Zidane sabe que no tiene minutos y en la Premier tiene pretendientes. Sgún informa 'Team Talk', el estaría interesado en su fichaje para reforzar un proyecto que, una temporada más, ha vuelto a verse inmerso en una dinámica deportiva preocupante.

El periodista Fabrizio Romano explicó ayer que el representante de Hakan Çalhanoglu se reunió con el Milan con la intención de avanzar las negociaciones para su renovación. El turco termin contrato y lleva meses negociando su ampliación con los de San Siro. Paralelamente, existe un fuerte interés del , que lo quiere incorporar sin pagar traspaso.

Frenkie De Jong no acaba de triunfar en el Barça y el Bayern estudia su fichaje. Según informa ESPN, el cuadro bávaro le habría hecho saber que estarían interesados en ofrecerle un cambio de aires para verle en acción en el Allianz Arena. Sin embargo, por ahora, el Barcelona no está interesado en dejarle salir.

Neymar, cuyo nombre siempre aparece en el mercado, habló de su futuro. El brasileño, que sigue recuperándose de su reciente lesión de ligamentos de tobillo, dejó claro que no tiene ninguna intención de salir de París este veraano. En una entrevista promocional en PokerStars, especificó: "Me siento a gusto en París, me he adaptado".

Un caso muy extraño sucedió en el Allianz Stadium, una situación que parece separar más al Papu Gómez del . ¿Qué sucedió? El argentino, quien está en el banquillo por grandes problemas con Gasperini, su entrenador, cantó antes del partido el himno de la .

El centrocampista del Barcelona no termina de convencer a Ronald Koeman y todo indica que el futbolista del Barcelona podría ser cedido en enero. Ofertas no faltarán...

Christian Eriksen parece tener las horas contadas en el . El danés quiere salir porque no cuenta con minutos y no tiene la confianza del técnico italiano Antonio Conte. y de acuerdo con medios ingleses, ya habría dos equipos muy interesados en su fichaje: París Saint-Germain y Manchester United.

La Juventus de Turín ha iniciado conversaciones para volver a conseguir el fichaje de Paul Pogba. Según el periodista Carlo Garganese, el jugador del Manchester United está abierto a salir del club inglés en el mercado de junio. La intención de la Juve es coneguir que el regreso de Pogba sea una realidad en verano.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 17 de diciembre de 2020. El mercado volverá a abrir en el próximo 4 de enero, pero tras un verano extraño por el coronavirus, muchos equipos ya están planificando sus movimientos para cuando vuelvan a poder firmar jugadores.