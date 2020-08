Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Así está el mercado: Los mejores fichajes y rumores del día

10.40 horas | Tras la contratación de Nathan Aké como central por 43 millones de euros, el sigue queriendo potenciar su defensa. Pep Guardiola quiere peinar el mercado buscando otro central. El club medita desprenderse de Nico Otamendi y/o John Stones para la próxima temporada, así que habría, al menos, plaza vacante para un central más para el próximo curso. Josema Giménez gusta y mucho al City. El Atleti lo sabe. Su respuesta, por ahora, es contundente: su cláusula son 120 millones de euros.

10.30 horas | Francis Coquelin y Dani Parejo serán traspasados por el CF esta semana. Ambos se irán al a cambio de 8 millones de euros, según explica el diario "As". Al parecer, el dinero que se pagará por el francés será de 8 millones de euros, mientras que por el de Coslada, tal y como anunció Goal, no se abonará ninguna cantidad, sino que se le dará la carta de libertad para llegar al "Submarino Amarillo", que no pagaría dinero por el traspaso.

10.20 horas | El ha citado a Rafinha Alcántara para que se someta a los test médicos y empiece a entrenar,esta misma semana, junto a otros compañeros en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. El club quiere hacer caja con él y el de Vigo sigue apostando por su fichaje. No obstante, el Celta no puede llegar a pagar su cláusula, de 16 millones de euros, por lo que tratará de rebajar al máximo esa cantidad y tendrá que esperar. Rafinha, hace días, rechazó una oferta de un club de .

10.10 horas | A vueltas con el futuro de José Bordalás. El técnico alicantino sigue meditando qué decisión tomará la próxima campaña. Tiene ofertas de y de , pero para eso, debería poder salir del CF. Hace días, el presidente del club azulón, Ángel Torres, explicó que Bordalás seguiría un año más en el club. Ahora, según informa la Cadena COPE, el técnico podría haber cambiado de opinión y haberle pedido al presidente poder irse del club. Veremos qué pasa con Bordalás.

09:35 horas | Según el Daily Mail, la salida de Maurizio Sarri del banquillo del Stadium complica el futuro del centrocampista galés en Turín, ya que Pirlo no querría contar con él para su proyecto. El jugador llegó el verano pasado desde el como agente libre.

El Barça y el pelean por Tagiafico

09:07 horas | Según Sky Sports, el Barça y el Chelsea se han unido a la puja por el lateral izquierdo argentino del que, como ya explicó Goal, también está en la lista de peticiones de Diego Simeone para reforzar al la próxima temporada.

Odegaard podría volver ya al

08:27 horas | Según distintos periodistas que siguen la actualidad de la , el Real Madrid ya ha planteado al conjunto vasco la posibilidad de que no cumpla el segundo año de cesión pactado y se sume a la plantilla como expreso deseo de Zidane.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 11 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí.