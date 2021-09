Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 1 de septiembre de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacionali

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 31 de agosto de 2021

Jerome Boateng llega libre al Olympique de Lyon

Ederson renueva con el City hasta 2026

La despedida de Emerson del Barcelona

Falcao deja entrever su fichaje por el Rayo Vallecano

El Betis intentó el fichaje de Ceballos

"Desde que empezó el verano han sido muchos los nombres que han aparecido. Al final se han concretado algunos. Ceballos es uno de los que estaban ahí. Gusta en el Betis y a él le gusta el Betis mucho. Tarde o temprano nos cruzaremos en el camino. Ojalá", explicó el director deportivo verdiblanco, Antonio Cordón.

Ansu Fati hereda el 10 de Messi

Griezmann se despide del Barcelona

"Queridos culers. Me despido agradeciendo vuestro cariño. Lo di todo por esta camiseta, me he implicado con esté gran club y me voy triste por no haber podido disfrutar más de vosotros en las gradas, pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros. Visca Barça!", publicó en sus redes sociales.;

Joaquín: "Tiene toda la pinta que será mi último año"

"¿Si será mi último año? Tiene toda la pinta porque hasta ahora estoy jugando menos que el portero suplente de Oliver y Benji... Yo no quiero estar por estar y acomodarme. Sé que mi papel es el que es, tengo que saberlo y mirar lo que puedo aportar desde otro punto de vista, pero siempre y cuando sepa que soy uno más y que personalmente me exijo a mí mismo para ser importante. Si veo que mi aportación es poca o paso a un segundo plano diría que hasta aquí he llegado y punto. Pero a día de hoy me sigo exigiendo y cabreando cuando no juego, de ahí que entrene cada día para tener los máximos minutos posibles, ayudar al equipo y sentirme importante”, comentó en "Canal Sur Radio".

La carta de despedida de De Jong al Sevilla

"Desde el primer momento me sentí como en casa en este maravilloso club y en esta gran ciudad. Quiero dar las gracias a todos los Sevillista. Hemos hecho historia juntos!. Siempre tendréis un lugar en mi corazón, pase lo que pase en el futuro. Algún día nos volveremos a ver", publicó en sus redes sociales.

Lucas Pérez ya se entrena con el Elche

De Jong y el Barça: "Más que un club, qué honor"

De Jong, de madrugada al Barça

Sobre las 3:31 horas de este miércoles, el FC Barcelona anuncia el fichaje de Luuk de Jong. El delantero de 31 años llega cedido del Sevilla, el Barça pagará su salario y tiene una opción libre de compra a final de temporada. Más detalles, aquí.

Saúl: "Lo único negativo era no jugar en mi posición"

CONFIRMADO: Griezmann, al Atlético

La operación se reactivó durante la tarde de este martes, último día del mercado de fichajes, y se ha cerrado a modo de cesión con opción de compra. Los detalles, AQUÍ .

¡ Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 1 de septiembre de 2021. LaLiga ya empezó y la ventana de fichajes se cerró pero hay operaciones que aún podrían hacerse y se empiezan a cocinar operaciones para el mercado de invierno.