Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 12 de enero de 2021

Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol mundial e internacional.

Noticia Goal: Jovic, salida inminente del

Según ha podido saber Goal.com, el Real Madrid trabaja en una salida inminente del delantero serbio Luka Jovic en el mercado de invierno después de que haya contado con pocos minutos hasta ahora desde su llegada al club blanco. El delantero, que no ha entrado en la convocatoria para jugar las semifinales de la Supercopa de , no vería con malos ojos esta salida que está cerca de producirse.

José Luis Morales es el nombre propio del mercado del UD. Según "Cadena SER ", el capitán granota no se siente titular ni bien tratado y habría roto negociaciones para renovar con el cuadro granota. El futbolista podría buscar nuevos horiziontes en este mercado si no amplia contrato.

Mañana ajetreada en Vitoria. Después de anunciar la destitución de Pablo Machín, el Deportivo ha hecho oficial el nombramiento de Abelardo Fernández. El técnico regresa así a Mendizorroza para enderezar la nave "babazorra" tras los malos resultados. Así lo ha comunicado el club a través de sus redes sociales con un comunicado oficial.

ℹ️ 'Pitu' Abelardo, nuevo entrenador del Deportivo Alavés 👇



Ongi etorri, Pitu❗️ #GoazenGlorioso 🦊 — Deportivo Alavés (@Alaves) January 12, 2021

A Eder Militao no le está yendo demasiado bien en el Real Madrid. No tiene minutos de juego y el club estudia una posible salida si llega una buena oferta. Según informa el diario "Corriere dello Sport", el Hotpurs podría plantear una cesión con opción de compra por Militao, para reforzar su defensa e intentar ganar la Premier.

El presidente del Fenerbahçe , Ali Koc, asegura que su club está más cerca que nunca de cerrar el fichaje de Mesut Özil: "Mesut Ozil sigue siendo un sueño. Hay problemas entre Mesut y el . Estamos más cerca". Hay que señalar que Ozil lleva tiempo apartado del Arsenal y busca una salida. Pudo ir a la , pero ahora podría ser su destino final.

El Valencia estudia la llegada de Sergio Romero para la portería, según ha desvelado el diario 'Estadio Deportivo'. El argentino acaba contrato el 30 de junio y no renovará con los "diablos rojos". Cabe destacar que, ahora mismo, el club de Mestalla tiene actualmente tres porteros en nómina con Cillessen, Jaume y Cristian Rivero.

Sokratis, ofrecido al Real

El central, sin apenas oportunidades en el Arsenal de Mikel Arteta, vería con muy buenos ojos la alternativa de competir en nuestra Liga de la mano del club verdiblanco. Eso sí, en el caso de acometer la operación, que es bastante compleja, el Betis debería cuadrar cifras. Sokratis ya tiene 32 años y no está inscrito en la Premier por los "gunners".

El Atleti espera a Dembélé

Formalizado el pricipio de acuerdo entre clubes, el sigue esperando el aterrizaje de Moussa Dembélé en Madrid. El temporal de nieve ha retrasado su viaje, aunque se espera que el delantero francés llegue en las próximas horas para pasar revisión médica y poder firmar su contrato.

Según informa "Esporte Interactivo", Neymar quiere quedarse en el . Ya se ha solucionado el "affaire" que tuvo con con Leonardo, director deportivo del club galo, y ahora que la relación es cordial, todo hace apuntar que el brasileño no desea volver al Barça y estaría dispuesto a poner la primera piedra para renovar con el PSG en próximos días.

Otro entrenador que pierde la cabeza. Se trata de Pablo Machín, que ha dejado de ser técnico del Deportivo Alavés, según ha confirmado el club vitoriano en un comunicado oficial distribuido a través de sus redes sociales. El Alavés ocupa la decimo octava posicion del campeonato de Liga con 18 puntos. Ahora busca nuevo entrenador.

En el PSG tienen claro que Paul Pogba es un objetivo de mercado. El francés termina contrato en 2022 y venderle entra en los planes del . Desde el 'Daily Express' se apunta a que podría haber sido tasado en 75 millones de euros. Hace años que se habla del interés del Madrid, pero ahora podría poner rumbo al Parque de los Príncipes

Según informa el diario "As", el Real Madrid dejará la operación por Eduardo Camavinga en compás de espera. El club blanco ha contactado con el entorno del centrocampista y le ha transmitido que desea esperar a saber cómo evoluciona la pandemia antes de afrontar su posible fichaje.

Junior Firpo que apenas está contando para Ronald Koeman en el FC . Se le buscaba salida, pero de momento, no tiene ofertas. Se habló del interés del y también del , entre otros, para fichar all lateral. Sin embargo, las ofertas que han llegado no han sido satisfactorias, ni en el plano deportivo ni en el económico.

El anunció la salida de Míchel Sánchez del banquillo oscense tras la derrota 0-2 en El Alcoraz ante el Betis. Asier Garitano, ex del , y Alavés, apunta a ser su sustituto, y su contratación podría anunciarse las próximas horas. El cuadro aragonés necesita un revulsivo porque es último en la tabla de clasificación de Liga.

OFICIAL | Míchel deja de ser entrenador de la SD Huesca



El club ha decidido relevar a su cuerpo técnico al frente del primer equipo, y quiere agradecer profundamente su trabajo y dedicación desde el primer al último día en el cargo. — SD Huesca (@SDHuesca) January 11, 2021

El Atlético de Madrid ha hecho oficial el anuncio de la cesión de Manu Sánchez al . El canterano rojiblanco llega así a Pamplona para tener más minutos de juego, algo que era el deseo del cuadro colchonero. Osasuna buscaba un lateral izquierdo y tendrá a Manu en su discilpina hasta el próximo 30 de junio.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 12 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en España desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.