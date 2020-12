Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de diciembre de 2020

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 7 de diciembre de 2020

Deschamps 'pasa' de Mino Raiola con Pogba

Didier Deschamps no quiso entrar en polémica tras las declaraciones de Mino Raiola sobre el futuro de Pogba : "Si reacciono a lo que diga el agente, el tío, el perro... Lo importante es lo que diga el jugador. Estamos en diciembre y Paul está en Manchester, no sabemos qué pasará. Puedo dar mi opinión si me preguntan, pero nunca aconsejarlos, es su carrera"

Al sólo le queda una semana para fichar a Szoboszlai

Según 'The Athletic' el húngaro puede salir en el mercado de invierno a cambio de 25 millones de euros siempre que avise de sus intenciones al Red Bull Salzburg antes del día 15 de diciembre.

Suena Marcelino para el banquillo del

🚨 El próximo partido volverá a ser un examen para Garitano. Mestalla será definitivo. Si el actual entrenador no saca una nota concluyente el sustituto está ya claro: Marcelino. Semana larga por delante. pic.twitter.com/cEYDXvcLZx — 🎙Alberto Santacruz (@a_santacruz) December 7, 2020

Jordi Farré sí ficharía a Neymar para el

El precandidato a la presidencia del club catalán afirma en 'As' que "evidentemente sí ficharía a Neymar porque un jugador como él iniciaría lo que Laporta definió como el círculo virtuoso, si tienes a los mejores ganas títulos y tienes más ingresos".

Cesc Fàbregas invita a Leo Messi al Mónaco

En declaraciones a 'Tuttosport', el centrocampista catalán apunta que "Barcelona es su casa y ha sido su equipo desde pequeño" pero admite que "son elecciones personal y ahí no interfiero". Y a pesar de que "dada la situación, parece difícil imaginarlo aquí" también afirma que "seguro que sería muy feliz de vivir en Montecarlo".

Es oficial: Mario Balotelli ya es jugador del Monza

Joachim Löw afirma que "nunca pensé en ser destituido"

El técnico de la selección alemana afirma que "nunca pensé en que me destituyeran" tras encajar un 0 a 6 ante . Según Löw, "en la reunión expresaron la confianza y eso es lo único importante para mí".

Hulk abandona el Shanghai

El brasileño ha hecho público que deja el club chino después de perder ante el Vissel Kobe de Andrés Iniesta en los octavos de final de la asiática. Sin embargo, no ha desvelado cuál será su próximo destino.

Raiola admite que el tiempo de Pogba en el United se acaba

El agente del centrocampista francés ha asegurado en declaraciones a 'Tuttosport' que "puedo decir que el tiempo de Pogba en el United se acaba" . Según Mino Raiola, el francés apunta a la ya que el Real Madrid se ha olvidado de él.

El Inter va a por Marcos Paulo

El club italiano pretende los servicios del delantero del Fluminense, a quien la prensa de ve potencial como para convertirse en el sucesor natural de Neymar Da Silva.

El padre de Mbappé: "Estamos hablando con el "

El padre de Kylian Mbappé ha asegurado en Canal+ que "estamos hablando con el PSG" acerca de la renovación del delantero. Según su progenitor, "llega el momento de tener una idea más clara de su futuro por lo que estamos hablando tranquilamente y las cosas van bien, hemos dado pasos adelante en comparación con los últimos diez días".

Stefan Effenberg lamenta que el Dortmund no fichara a Mario Mandzukic en verano

El que fuera jugador del Bayern ha criticado que el no fichara al delantero en verano, cuando pudo hacerlo gratis. "Hubiera sido un gran fichaje" asegura el alemán tras la lesión de Erling Braut Haaland. El croata, actualmente de treinta y cuatro años, se fue a jugar a , finalmente.

Mario Balotelli pasa la revisión médica con el Monza

Cada vez falta menos para volver a ver a Super Mario sobre el terreno de juego. Hoy el italiano pasó revisión médica con el Monza, de la segunda división italiana, y debería poder debutar en cuestión de días.

Según apunta 'Sky Sports', la negocia una posible cesión en el mercado invernal del volante ofensivo Jesse Lingard. El futbolista, internacional inglés, tiene 27 años y está vinculado hasta junio de 2021 al . Hasta el momento, Lingard sólo ha jugado dos partidos con los "diablos rojos" esta temporada.

El equipo de Zinedine Zidane estudia reforzarse en enero y desde "Calciomercato" aseguran que el club madridista estaría interesado en el fichaje del centrocampista serbio de la , Milinkovic-Savic. Un futbolista que ya sonó hace unas temporadas para reforzar al Madrid, pero por el que nunca hubo oferta.

Tal y como publica la prensa inglesa, Kieran Trippier está en el radar del Manchester United. Los "diablos rojos" buscan un sustituto para Wan-Bissaka y se han fijado en el lateral diestro del , que está completando un gran inicio de temporada. Trippier tiene contrato hasta 2022 y una cláusula de 60 millones de euros.

Según la prensa italiana, el Real Madrid está buscando al relevo de Marcelo para el lateral zurdo y sigue de cerca a Riccardo Calafiori, lateral de la . A sus 18 años, Calafiori ya ha jugado en el primer equipo. El jugador está negociando la ampliación de su contrato que acaba en 2022. Su agente es Mino Raiola, el mismo de Paul Pogba.

Athletic: Garitano seguirá en el banquillo

Gaizka Garitano seguirá siendo entrenador del Athletic Club. Al menos, por ahora. La intención del club es que sea su entrenador en la Asamblea de Compromisarios (27 de diciembre) pero no está en condición de garantizarlo. Los resultados no son los esperados, pero se confía en endererzar la nave y despedir 2020 con una situación mejor.

Kylian Mbappé exigirá "garantías deportivas" para renovar su contrato con el PSG. Según informa "Le Parisien", un medio afín al mundo PSG, el delantero le pedirá a Leonardo no sólo unas buenas condiciones económicas, sino que el club haga un esfuerzo para mejorar incluso más el proyecto deportivo del equipo y poder ganar de una vez la Champions.

Ivan Saponjic, delantero balcánico del Atlético de Madrid, de 23 años, ha sido ofrecido al Real . El delantero no está teniendo minutos con Simeone y necesita una cesión para poder alcanzar ritmo de competición y crecer como jugador. En el conjunto rojiblanco quieren que salga cedido en enero, pero no traspasado.

Thomas Tuchel podría salir del PSG y acabar, ojo, siendo entrenador del Manchester United. El todavía técnico parisino termina contrato el próximo mes de junio y se continuidad no está nada asegurada, sino en el aire. Según el diario alemán "Bild", el United habrían echado el ojo al ex del Borussia Dortmund.

Paulo Dybala, de 27 años, acaba contrato con la Juventus en junio de 2022 y esta temporada no está siendo titular con Andrea Pirlo. Según la prensa francesa, si el jugador no acaba renovando por la Juve, el PSG hará una oferta a la baja para poder llevarse al futbolita y montar un ataque de ensueño con Neymar y Mbappé.

El United ofrecerá renovar a Lingard

Según el 'Daily Star', el volante Jesse Lingard recibirá una propuesta de renovación, con el objetivo de que no salga en junio como agente libre. Lingard pudo salir del United en el anterior mercado al ser etiquetado como transferible por el Manchester United, Ahora el club le ofrece la renovación.

La continuidad de Zidane está en entredicho y parece que se juega su futuro esta semana ante el Gladbach. Por eso ya se rumorea con que Mauricio Pochettino sería su recambio en caso de caer eliminado. El argentino ya habría pedido tres fichajes en caso de firmar por los blancos. Se trata de Harry Kane, Dele Alli y Paulo Dybala.

Lucien Agoumé, centrocampista del y que se encuentra cedido en el Spezia, está siendo una de las sensaciones en el calcio. Hasta tal punto es la irrupción del futbolista camerunés que el ya ha enviado emisarios para ojear al jugador y realizar una oferta a la entidad interista para hacerse con sus servicios.

El impacto de Bruno Fernandes en el Manchester United está siendo tremendo. Desde la llegada del mediapunta, el conjunto de Old Trafford parece otro. Hasta tal punto están de contentos en Manchester, que el club ya valora doblarle el sueldo. El portugués pasaría de ganar 100.000 libras semanales a 200.000.

