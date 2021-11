Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 18 de noviembre de 2021

Icardi, por si fallara Vlahovic

Hace semanas que se conoce fehacientemente el profundo interés de la Juventus de Turín en el ariete balcánico de la Fiorentina, Dusan Vlahovic. Sin embargo, en la Vecchia Signora no las tienen todas consigo a la hora de dar por segura su contratación. Por eso, los dirigentes deportivos blanquinegros tienen en la recámara un plan B por si no se pudiera dar el deseado traspaso. El nombre de la segunda opción es muy conocido en la Serie A, no en vano jugó durante muchos años en la liga italiana. Se trata del rosarino Mauro Icardi, delantero centro del PSG que no goza de los minutos que esperaba disputar dado que Mbappé, Neymar y Messi son el trío titular de ataque. Icardi estaría encantado de irse a la Juve pero sabe que depende de lo que suceda con la opción Vlahovic.

Zakaria prefiere la Premier

El cotizado mediocentro suizo, pretendido por un buen puñado de los mejores equipos europeos, no sabe aún qué será de su futuro más allá del Borussia Mönchengladbach pero sí que le gustaría salir del club alemán con destino a la Premier League. Su objetivo es que su próximo paso profesional tenga lugar en la considerada mejor liga del mundo, independientemente del club que le pretenda. Entre las entidades inglesas que han sonado como posible destino del helvético están el Manchester United y el Arsenal, por el momento. Otros clubes como el Madrid, el Barça o el Dortmund también verían con buenos ojos la contratación de Zakaria pero cuentan con la desventaja de no jugar en la liga inglesa.

Óscar Rodríguez querría salir del Sevilla

El fino centrocampista madrileño no ha contado apenas para Julen Lopetegui desde que el club de Nervión abonara al Real Madrid 14 millones de euros por su traspaso. Consciente de la necesita de jugar y acumular minutos para no ver su carrera en peligro, según "Mundo Deportivo" Óscar habría hablado con la entidad sevillana para que le facilitaran su salida en enero a otro club en el que le quisieran para formar parte mollar de su proyecto.

PSG y City, a pescar en el Camp Nou

Cada vez va cogiendo más cuerpo la posibilidad de que el Barcelona se podría plantear poner a la venta a Frenkie de Jong, el joven y talentoso centrocampista neerlandés que no ha acabado de hacerse con un lugar preeminente en el once culé. Aunque el jugador es del agrado de Xavi, desde los despachos del Camp Nou no descartan la opción de tratar de sacar una buena cantidad con su hipotética venta y utilizar así ese importante monto en la adquisición de otro activos. Si fuera así, el PSG y el Manchester City estarían muy interesados en De Jong y no les importaría rascarse el bolsillo por el centrocapista.