Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 2 de junio de 2022

Cavani vuelve a mirar a España

El delantero uruguayo va a salir del Manchester United tras acabar su contrato y "Mega" asegura que el Sevilla, el Atlético de Madrid y el Villarreal están atentos a su situación.

Raúl de Tomás no sabe si se quedaré en el Espanyol

"Es una decisión en la que las personas piensan una cosa, el club otra y yo puedo pensar una diferente. Pueden pasar muchas cosas. Habrá clubes que se interesarán, mi propio club puede querer venderme o no. Esto es un juego. Los mercados son así. Quizás al club le interesa hacer caja conmigo, o a mí me interesa quedarme o irme. Hay que darle naturalidad. Pueden pasar las tres cosas. No sé lo que quiere hacer el presidente y él igual tampoco sabe lo que quiero hacer yo", comentó en "RAC1".

Mata no renueva y deja el United

ℹ️ Tras casi una década en el club, Juan Mata dejará Manchester United en junio.#MUFC @JuanMata8 — Manchester United (@ManUtd_Es) June 2, 2022

El United insiste con De Jong

El Manchester United cree que una oferta que se acerque a los 60 millones de euros será suficiente para persuadir al Barcelona de que venda a Frenkie de Jong, según "The Sun".

Los Red Devils van a ir al mercado para un reemplazo de Paul Pogba y han convertido al centrocampista holandés en un objetivo principal.

Si bien De Jong ha dicho que quiere quedarse en el Camp Nou, el Barça está dispuesto a vender por el precio correcto debido a sus problemas financieros.

El Sevilla duda con Isco

El técnico del Sevilla, Julen Lopetegui, está ansioso por fichar a Isco esta temporada.

Pero AS informa que hay cierta discordia en el club, ya que el director deportivo Monchi prefiere apuntar a otros jugadores.

Lopetegui no ha ocultado su admiración por el centrocampista, pero es posible que no termine de cerrarse la operación a pesar de que es agente libre.

La Juventus se interesa en Laporte

El defensor del Manchester City, Aymeric Laporte, se perfila como un objetivo en el mercado para la Juventus, afirma "Corriere dello Sport".

El central internacional con España está entre los objetivos de los Bianconeri que buscan traer un reemplazo para la estrella veterana Giorgio Chiellini, quien se va como agente libre.

Asensio ha sido ofrecido al Manchester United

El Manchester United tendrá la oportunidad de fichar a la estrella del Real Madrid, Marco Asensio, según "Mega". El extremo trabaja con Jorge Mendes y será ofrecido a los Red Devils mientras se prepara para asumir un nuevo desafío si no termina de renovar como merengue.

El PSG también quiere a Mané

El Bayern de Múnich está fuertemente relacionado con el delantero del Liverpool Sadio Mane, pero "Bild" informa que el Paris Saint-Germain también forma parte de esa carrera.

Los campeones de la Ligue 1 están listos para gastar mucho en el internacional de Senegal, que ha protagonizado grandes momentos en la Premier League y la Champions League mientras estuvo en Anfield, pero ahora está listo para un nuevo desafío.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 2 de junio de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.