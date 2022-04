Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 3 de abril de 2022

Jovic, Ceballos, Vallejo y Mariano, en la rampa de salida

Según infoma 'MARCA', la intención del Real Madrid es vender este verano a estos cuatro futbolistas y esperan sacar un beneficio económico importante. Además, según el mismo periódico, el Real Madrid no tiene claro el futuro de Asensio y piensan que la operación que ha sufrido Hazard recientemente complicará su salida este verano.

Salah, más cerca de quedarse

Según informa 'Mirror', tras la debacle de Egipto, la cual no se ha clasificado para el Mundial, la sensación en Liverpool parece haber cambiado respecto al futuro de su estrella: ahora hay más confianza que nunca de cara a que Salah termine firmando la renovación.

El Newcastle va a por Kepa

Según el 'Daily Star', el equipo de las urracas tenía como prioridad el fichaje de Bernd Leno, pero el portero germano quiere volver a su país, Alemania, por lo que el Newcastle ha decidido intentar el fichaje del portero español del Chelsea.

Rüdiger pide siete millones al año

Según informa 'SPORT', el agente del jugador, el cual se reunió esta semana con dirigentes del Barcelona, quiere un salario de siete millones de euros al año para firmar con el equipo catalán.

El PSG, a la desesperada por Mbappé

Según informa 'L'Èquipe', el equipo parisino planea darle el brazalete de capitán a Kylian Mbappé si finalmente este decide quedarse de cara a las próximas temporadas.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 3 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.