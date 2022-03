Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 8 de marzo de 2022

Christensen, a un paso del Barça

Andreas Christensen se convertirá en jugador del Barcelona. El acuerdo parece cuestión de días, está muy cerca y está pendiente de que pase la revisión médica. Firmaría por 5 temporadas y sería el segundo refuerzo culé para la próxima temporada, después del fichaje de Pablo Torre.

Getty Images

Marín, en el radar del Leipzig

Según publica "Sky Deutschland", el RB Leipzig alemán tiene interés en la contratación del zaguero del Real Madrid Castilla, Rafa Marín, de 19 años. El jugador saldría de la entidad blanca si no da el paso a la primera plantilla. Aún no hay nada concreto.

Aston Villa pagará por Coutinho

Están encantados con él. Steven Gerrard, entrenador de los "villanos", está feliz con el fichaje de Coutinho y ha instado al club en pagar lo estipulado por el brasileño. El técnico confirmó que quiere ejercer la opción de compra de 40 millones de euros firmada cuando se cerró su incorporación desde del Barcelona.

La Juve quiere "rebaja" por Morata

Allegri sigue queriendo que Álvaro Morata siga en la Juve. El club "bianconero" no quiere pagar los 35 millones de la opción de compra al Atlético de Madrid, pero si se plantea negociar una "rebaja" de ese precio y ofrecer hasta 25 millones por Morata para quedárselo en propiedad.

(C)Getty Images

Interés de la Premier en Carlos Soler

Dos clubes de la Premier League están llamando a la puerta de Carlos Soler, una de las grandes estrellas del Valencia CF. El jugador aún no ha renovado y el Valencia CF no acaba de satisfacer sus demandas. El tiempo corre en contra del club ché.

Cristiano podría salir del United

'FootballTransfers' publica que Cristiano Ronaldo ha tomado la decisión de dejar el Manchester United al final de la temporada si no se clasifican para la Liga de Campeones. Según este medio, el plan de futuro de Cristiano Ronaldo sería fichar por el PSG.

Getty Images

Rashford, opción para el PSG

Si Kilyan Mbappé no renueva, el PSG piensa en Marcus Rashford, delantero del Manchester United. Según 'Daily Mail' el cuadro parisino cree que el atacante inglés sería un gran refuerzo, pero supeditan el fichaje al futuro, por supuesto, de Mbappé, que desde el 1 de enero es libre para negociar con cualquier club.

Los 'Wolves', a por Riqui Puig

Riqui Puig no tiene minutos en el Barcelona. Su continuidad no está asegurada y precisamente por eso el Wolverhampton ha preguntado por el futuro del canterano. Hay relaciones excelentes entre los clubes, que este curso han hecho operaciones con Francisco Trincao y recientemente, por Adama Traoré.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 8 de marzo de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.