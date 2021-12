Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 12 de diciembre de 2021

M erc ado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de diciembre de 2021

Martial, la opción B del Barça

Según informan en Inglaterra, si finalmente el Barcelona no lograra hacerse con los servicios de Ferran Torres, Anthony Martial sería el escogido para reforzar el ataque azulgrana. El agente del jugador, Phillippe Lamboley, confirmó hace pocos días que el jugador ve su futuro lejos de Old Trafford.

El Dortmund, resignado con Erling Haaland

Según cuenta el 'Diario AS', el equipo germano tiene claro que el noruego va a marcharse y según 'Bild' ya tienen atado para la próxima temporada a Adeyemi. Manchester City y Bayern tienen claro que van a estar en la puja por Haaland, así como que el Real Madrid es el que tiene la mejor baza: el noruego quiere jugar de blanco, como ya contó Mario Cortegana en GOAL.

Pogba tendría vía libre para salir del Manchester United

Eso, al menos, se puede deducir tras las declaraciones del entrenador del equipo inglés, Ralf Rangnick: "No digo que no se merezca que lo retengan, pero los jugadores tienen que querer quedarse y querer jugar en el club. Si un jugador no quiere jugar en un club como el Manchester United, no tiene sentido tratar de convencerlo para que cambie de opinión. Es un club enorme, con una afición fantástica, nadie en el club tiene que convencer a un jugador de que se quede aquí".

El futuro de Lukaku estará en Italia

Así lo manifestó Federico Pastorello, agente del delantero del Chelsea, en el medio "Tuttosport", descartando cualquier otro club del mercado internacional: "Le encanta Italia y volverá a la Serie A en el futuro. Ahora está muy contento en el Chelsea".

Julian Nagelsmann habló sobre la propuesta del Real Madrid

"Cuando primero tienes que conocer a todas las personas en un club, ya es otra dimensión. Así que sí que estaba bien que buscara un escalón más alto que el Hoffenheim, pero no el escalón más alto que habría sido posible (Real Madrid). ¿Dónde me veo en cinco años? Todavía tengo esperanza de que sea en el Bayern. No quiero estar hasta los 70 años, pero en cinco tengo todavía la intención de entrenar", aseguró el actual entrenador del Bayern Munich en "Sports Illustrated". El alemán fue uno de los candidatos para reemplazar a Zidane en el banquillo merengue que terminó en manos de Ancelotti.

¡Buenos días, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 11 de diciembre de 2021. LaLiga avanza y la ventana de fichajes está cerrada, pero las operaciones y los rumores nunca descansan. Los equipos buscan perfilar sus intenciones de cara a la apertura del próximo mercado de invierno.