Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 20 de abril de 2022

Lacazette se deja querer

El delantero francés del Arsenal fue entrevistado en 'Canal + Francia' y dejó claro que "está abierto" a una salida del club londinense. Según 'El Desmarque', el Barcelona es uno de los equipos que se ha fijado en el atacante, el cual ya sonó en anterioridad para reforzar la delantera azulgrana.

El Aston Villa quiere a Kondogbia

Según el 'Daily Express', la gran temporada del mediocentro francés no está pasando desapercibida en Inglaterra y el equipo de Steven Gerrard ya ha acudido incluso en directo a verle. El jugador está contento en el Atlético de Madrid pero la Premier y el Aston Villa en concreto llegarían con una suma de dinero suculenta.

Getty Images

Cumbre por Sergi Roberto

Según informa 'Mundo Deportivo' este martes estaba prevista una reunión con los agentes del jugador pero la comparecencia de Joan Laporta retrasó dicha reunión, la cual apunta a celebrarse hoy miércoles.

Getty

Revolución en el Borussia Dortmund

Según 'Bild', tanto Erling Haaland como Akanji saldrán seguro del equipo germano este verano, además de la ya confirmada de Witsel. Esperan cerrar las incorporaciones de Adeyemi, Bensebaini, Schlotterbeck y ya tienen cerrada la llegada de Niklas Süle.

Getty

40 millones, el precio de salida de Lewandowski

Según informa 'SPORT', el Bayern ha tasado al delantero polaco en 40 millones de euros. Cabe recordar que acaba contrato la próxima temporada. El equipo bávaro espera todavía cerrar su renovación, pero sabe que las negociaciones pueden romperse y, por si acaso, ha fijado ya un precio de salida.

Getty

El Milan lanzado a por Asensio

Se mantienen los rumores que sitúan a Marco Asensio en el Milan. Según el 'Diario AS', el equipo 'rossonero' quiere que el balear sea el refuerzo de lujo de su nuevo proyecto y espera conseguir su traspaso en este mercado estival. El jugador vería con buenos ojos la operación y el Real Madrid espera sacar al menos 30 millones con su venta.

Getty Images

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 20 abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.