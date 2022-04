Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 16 de abril de 2022

Morata sólo piensa en la Juve: "Hay una larga cola de personas que quisiera estar aquí"

En una entrevista con "DAZN", el delantero español habló sobre su futuro, aclarando que está muy cómodo en la Juventus: "En la Juve cada futbolista se juega el futuro en todos los partidos. Hay una larga cola de personas que quisiera estar aquí. Es normal que te juzguen, yo lo doy todo para ganar y aquí estoy muy bien, mis hijos quieren escuchar el himno de la Juve cuando pasamos delante del estadio. Lo demás no hay que preguntarlo a mí..."

Getty Images

Milinkovic-Savic, el hombre de moda en el Calcio

El centrocampista de la Lazio, de 27 años, es uno de los más codiciados del mercado. Su agente, Mateja Kezman, ya se encuentra negociando con distintos equipos (¿habrá alguno de LaLiga?), según informa "Corriere dello Sport".

Gabriel no piensa en el Barcelona

”Me siento como en casa en el Arsenal. Es una gran plantilla de la que formar parte y juntos estoy seguro de que podemos conseguir muchas cosas. Estoy muy contento aquí", declaró el defensor en "Premier League Productions". El nombre del brasileño suena en el conjunto catalán.

Nemanja Matic se despide del Manchester United

El 30 de junio termina su contrato y no continuará en los Diablos Rojos. El centrocampista serbio, de 33 años, ha manifestado la decisión en su cuenta de Instagram: "Ahora voy a dar todo hasta el final de la temporada para ayudar a mis compañeros a terminar lo más fuertes posibles".

El Newcastle no tirará la casa por la ventana en verano

El entrenador de las urracas, Eddie Howe, ha señalado que no habrá una "revolución" en el próximo mercado estival a la hora de confeccionar la plantilla, lo cual sorprende con el ambicioso proyecto que tiene en mente el club inglés. Además, ha indicado que están hablando con el centrocampista Sean Longstaff, pretendido hace no demasiado por el Manchester United, para renovar.

Hazard no está dispuesto a irse del Real Madrid

Así lo ha asegurado el hermano del jugador belga, Kylian, en declaraciones al medio de comunicación belga "RTBL". "No va a dejar el Real Madrid hasta que demuestre que es el más fuerte, eso es lo que ha pretendido allá donde ha estado". No obstante, ha añadido que si Florentino Pérez quiere que se vaya "entonces dudo que se quede".

El artículo sigue a continuación

Getty Images

¿Seguirá Dembélé en el Barcelona?

"Si Dembélé quiere quedarse es una cuestión económica. Hay predisposición de las partes. Para el club es una cuestión esencial. En el caso de Gavi también es una cuestión económica", aseguró Mateu Alemany, director general del Barcelona.

Getty Images

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 16 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.