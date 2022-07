Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol nacional e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 11 de julio de 2022

Vidal rescinde su contrato con el Inter: irá al Flamengo

La novela sobre el futuro de Arturo Vidal llegó a su fin. Ante el ofrecimiento de Boca, Flamengo determinó intensificar las negociaciones con el futbolista y su entorno, por lo que en las próximas horas se transformará en la flamante contratación del Mengão luego de su salida de Inter de Milán, club al que arribó el 22 de septiembre de 2020 luego de su paso por Barcelona. Lee aquí la noticia completa.

La Juve descarta 60 millones del Bayern por De Ligt

La Juve rechaza 60 millones del Bayern por De Ligt 👀https://t.co/0N1BAaoAK6 — GOAL España (@GoalEspana) July 11, 2022

Miguelón, del Espanyol, se va cedido al Oviedo

✍️ OFICIAL | Miguelón, cedit al @RealOviedo fins a final de temporada. ¡Suerte en esta nueva etapa, @LlambrichMiguel!#RCDE — RCD Espanyol de Barcelona (@RCDEspanyol) July 11, 2022

Domingos Duarte ficha por el Getafe

El Getafe Club de Fútbol y el Granada han llegado a un acuerdo para el traspaso de Domingos Duarte. El futbolista portugués firma con la entidad azulona hasta el 30 de junio de 2026. Formado en las categorías inferiores del Estoril y del Sporting CP, pasó por Belenenses y Chaves en la máxima categoría de su país. Tras finalizar su periodo de cesión dio el salto a España. En la campaña 18/19 jugó en el Deportivo de la Coruña en Segunda División un total de 43 partidos. El año siguiente se incorporó a las filas del conjunto nazarí, conjunto con el que ha jugado 85 encuentros en Liga, anotando 5 goles. Es internacional absoluto con la selección portuguesa.

📢 OFICIAL | Domingos Duarte nuevo futbolista del Getafe.



¡Bienvenido a la familia azulona @domingosmduarte! 🥳#VamosGeta #DomingosAzulon — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 11, 2022

Trincao, a un paso del Sporting: no entrena con permiso del Barcelona

El Barcelona ha dado permiso a Trincao para no entrenar este lunes con el primer equipo azulgrana, tal y como aseguran desde el propio club español. El jugador portugués espera cerrar su fichaje por el Sporting Club en las próximas horas y, de hecho, ya está en Lisboa para ultimar todos los detalles.

El United, en Barcelona por De Jong

🔥 Directivos del Manchester United están en Barcelona para seguir negociando el fichaje de Frenkie De Jong, según cuenta @gerardromero. Más detalles 👇 pic.twitter.com/Za0IWTJGih — GOAL España (@GoalEspana) July 11, 2022

Oficial: Augustinsson, al Aston Villa

🤝 Acuerdo con el @AVFCOfficial para la cesión con opción de compra de Ludwig Augustinsson. ⚪️🔴



¡Mucha suerte, Ludwig!#SevillaFC #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) July 11, 2022

El Bayern, optimista con De Ligt

El director del Bayern Munich, Hasan Salihamidzić, habló antes de dejar Turín para volver a Alemania: "Ya veremos, no puedo decir nada sobre Matthijs de Ligt. ¿Optimismo? Siempre somos optimistas".

El director del Bayern Munich, Hasan Salihamidzić, habló antes de dejar Turín para volver a Alemania: "Ya veremos, no puedo decir nada sobre Matthijs de Ligt. ¿Optimismo? Siempre somos optimistas".



📹 @romeoagresti pic.twitter.com/NHbawfZ8us — GOAL España (@GoalEspana) July 11, 2022

Zaldua rescinde con la Real y firma con el Cádiz hasta 2025

OFICIAL | Acuerdo con la @realsociedad para el traspaso de Joseba Zaldua, que se convierte en nuestro tercer fichaje del mercado.



¡Bienvenido a Cádiz, Joseba! 💛 — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) July 11, 2022

Ten Hag: "Cristiano no está en venta"

(C)Getty Images

Sobre la ausencia de Cristiano Ronaldo en la pretemporada del Manchester United, Erik Ten Hag fue claro en la rueda de prensa de este lunes previa al amistoso contra el Liverpool en Bangkok: “No está con nosotros por motivos personales”. Y consultado sobre si teme que el delantero portugués se vaya del club, el ex entrenador del Ajax contestó: “No, porque queremos contar con él esta temporada. Es un jugador que está en nuestros planes, así que eso es todo. es un jugador que no está en venta. Ronaldo está en nuestros planes, y queremos llegar al éxito juntos”.

Alves: "No me gustó cómo se manejó mi despedida"

Crédito: Getty

"Me fui contento de haber vuelto a Barcelona. Soñé durante cinco años con vivir ese segundo momento. Lo único que no me gustó fue cómo se manejó mi despedida. Desde que llegué dejé muy claro que ya no era un tipo de 20 años y que quería que las cosas se hicieran de frente, sin esconder las cosas. Pero este club ha pecado en los últimos años. Al Barcelona no le importan las personas que hicieron historia en el club. Como culé me gustaría que el Barcelona hiciera las cosas de otra manera", comentó a "The Guardian"

Berrocal deja el Sevilla y se va al Eibar

💣 OFICIAL | OFIZIALA 🔥



Acuerdo con el @SevillaFC para el fichaje de Juan Berrocal.



Juan Berrocal, Eibarko gizonezkoen lehen taldeko bigarren fitxaketa.#BetiArmaginak #Berrocal2024 — SD Eibar (@SDEibar) July 11, 2022

Tras sus dos cesiones a Mirandés y Sporting de Gijón se desvincula definitivamente del club de Nervión y firma con el club de Ipurúa hasta 2024.

Sagnan se va cedido de la Real Sociedad

Samu Castillejo, a punto de llegar al Valencia

Getty Images

El jugador malagueño, de 27 años y con contrato en el Milan hasta junio de 2023, es una petición expresa de Gattuso. El atacante llegaría al conjunto ché libre, por lo que no habría que abonar ningún traspaso, y regresaría a la liga española después de que los 'rossoneri' desembolsaran en 2018 más de 20 millones para ficharlo procedente del Villarreal.

Augustinsson se va cedido al Aston Villa

Getty

Según "Fabrizio Romano", el lateral sueco del Sevilla ya ha pasado el reconocimiento médico y firmará cedido por un año con el Aston Villa, que se reserva una opción de compra de 4,5 millones de euros.

Vallejo no quiere irse del Real Madrid

Real Madrid

Según "Radio Marca", el central tiene una oferta del Espanyol pero no quiere salir y prefiere quedarse en el Real Madrid aunque sabe que no tendría demasiados minutos tras el fichaje de Rudiger.

La Real Sociedad presenta a Brais Méndez

Marcao ya ha firmado con el Sevilla hasta 2027

Milan y Roma quieren a Fekir y el Betis le pone precio

Getty Images

Roma y Milan se han interesado en el francés y en el Betis le han puesto precio a la salida del mediapunta: 35 millones de euros, según ha podido saber GOAL. Desde el club ya han mantenido una reunión con los agentes del jugador y le han mostrado las intenciones de la entidad. Si llegase una oferta de esa magnitud verían con buenos ojos su marcha, de lo contrario no están dispuestos a desprenderse de Fekir.

Gonzalo Plata firma con el Valladolid hasta 2027

El jugador ecuatoriano ya estuvo cedido el curso pasado y ahora el Valladolid ha llegado a un acuerdo con el Sporting de Portugal para su traspaso defintivo y firma hasta 2027.

El Barça encarrila el fichaje de Raphinha

(C)Getty images

El Barcelona tiene encarrilada la compra de Raphinha en el mercado de fichajes. Tras realizar una oferta que iguala a la del Chelsea, el club llegó a un acuerdo verbal con el Leeds United y se espera que el fichaje se pueda anunciar en los próximos días, según ha podido saber GOAL.

El Chelsea piensa en Koulibaly

Getty Images

El Chelsea está, según "Corriere dello Sport", dispuesto a cumplir con el precio que pide el Napoli por Kalidou Koulibaly. El defensor internacional de Senegal ha estado relacionado durante mucho tiempo con un movimiento a la Premier League, y los Blues ahora están buscando refuerzos en el centro de la zaga.

El United sigue a Neves y a Tielemans

Getty

Mientras luchan por conseguir un acuerdo por la estrella del Barcelona Frenkie de Jong, "The Mirror" afirma que el Manchester United se está preparando para centrar su atención en Ruben Neves y Youri Tielemans. Los Red Devils han sido vinculados con los mediocampistas de los Wolves y Leicester en el pasado, pero ahora podría aumentar el interés ya que Erik ten Hag busca agregar más efectivos a la sala de máquinas de Old Trafford.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 11 de julio de 2022. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran en verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.