Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 9 de diciembre de 2021

Wijnaldum suena otra vez para la Premier

El holandés, que llegó libre al PSG desde el Liverpool el pasado verano, no se encuentra feliz en la entidad francesa debido a que no cuenta como primera opción para Pochettino. Por eso, de un tiempo a esta parte se está hablando de su posible salida, ya sea en el mercado de invierno o en verano. Además, parece haber ya candidatos para hacerse con sus servicios. Y de entre estos, el que destaca no es otro que el Arsenal londinense, que a pesar de contar con nombres importantes en la zona ancha, no terminan de brillar en su mayoría. El PSG no vería mal vender al neerlandés siempre que la oferta fuera sustanciosa.

El Muñeco Gallardo decide quedarse

Sonó hace poco para la selección de Uruguay después de que cesaran a Tavárez. También lo hizo no hace tanto para el Barcelona. Pero Marcelo Gallardo ha decicido seguir siéndole fiel a su River Plate del alma y continuará un año más en la entidad bonaerense. Así se acaba de anunciar oficialmente desde el club de la barra roja. Te lo contamos en detalle aquí.

El Barça sospecha de Tuchel

Según 'Mundo Deportivo', el Barcelona cree que Thomas Tuchel está detrás de Ousmane Dembélé, el cual todavía no ha renovado con el equipo azulgrana. El francés ya destacó en el Dortmund a las órdenes del técnico alemán y en la planta noble del Barcelona creen que quiere llevárselo a Londres.

El Liverpool, tras los pasos de Bellingham

El equipo de Jürgen Klopp quiere hacerse a toda costa con el internacional inglés que milita en el Borussia Dortmund. La estrategia del cuadro de Anfield es poner sobre la mesa una oferta multimillonaria que no pueda igualar nadie, pues creen que el resto de sus competidores en la Premier estarán más centrados en intentar fichar a Erling Haaland. 'Daily Mirror' asegura que el Dortmund ha tasado al mediocentro en 100 millones.

