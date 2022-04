Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 9 de abril de 2022

Riqui Puig y Mingueza, otras dos posibles salidas azulgranas

El Barcelona, lentamente, ya está pensando en el mercado de fichajes, tanto para las llegadas como para las salidas. Entre las bajas, aparecen dos nombres más: Riqui Puig y Óscar Mingueza, quienes no son muy tenidos en cuenta por Xavi. El mediocampista suena en el Celta de Vigo. El defensor, por su parte, estuvo cerca de ser cedido en enero al Valencia, pero las negociaciones se terminaron rompiendo.

Donny van de Beek, Rúben Neves y Jurrien Timber, los nombres para el United

No son pocos los medios ingleses que aseguran la llegada de Erik ten Hag (actual entrenador del Ajax) al banquillo del Manchester United. De hecho, ya existen nombres que circulan para ser piezas fundamentales en la próxima plantilla del equipo inglés. Son tres: Donny van de Beek (ya pertenece al club, pero está a préstamo en el Everton), Rúben Neves (Wolverhampton) y Jurrien Timber (Ajax).

Un grupo de inversores adquiere la mayoría del Real Zaragoza

El Real Zaragoza, un histórico de nuestro fútbol, ya tiene nuevos propietarios. Tal y como ha anunciado la propia SAD a través de un comunicado oficial, un nuevo grupo inversor ha adquirido la mayoría accionarial del capital social del club. Los nuevos accionistas cuentan con experiencia en el fútbol internacional. Más detalles, AQUÍ.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 9 de abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.