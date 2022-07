Goal te cuenta la actualidad del día y las noticias de última hora que se producen en el fútbol nacional e internacional.

Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 14 de julio de 2022

OFICIAL | Angileri, nuevo jugador del Getafe

📢 OFICIAL | Fabrizio Angileri nuevo futbolista del Getafe.



¡Bienvenido a la familia azulona @turkoangileri21! 🥳#AngileriAzulon#VamosGeta — Getafe C.F. (@GetafeCF) July 14, 2022

Pablo Betancur, agente de Lucas Torreira: "Hemos llegado a un preacuerdo con Gattuso para ir al Valencia CF"

El representante del uruguayo habló en "Sport 890" sobre las negociaciones con el conjunto Che. Sin embargo, la operación no parece sencilla: Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, quiere contar con el futbolista.

El Arsenal quiere seguir pescando en el City

Tras conseguir el fichaje de Gabriel Jesús y la negativa de Lisandro Martínez, los gunners ahora han puesto el objetivo en Oleksandr Zinchenko. Así lo asegura "The Athletic", quien, no obstante, añade que Pep Guardiola no quiere que el ucraniano se marche.

El PSG amplía el radar para la delantera

"Fabrizio Romano" cuenta que el club parisino ha puesto sus ojos en Gonçalo Ramos, atacante del Benfica de 21 años. Una decisión marcada, probablemente, por los 50 millones de € que no quieren pagar por el italiano Scamacca. No obstante, entre los candidatos de la lista de Luis Campos está también Hugo Ekitike del Reims, tal y como señala el periodista.

Cristiano Ronaldo rechaza una oferta millonaria de Arabia Saudí



Así lo asegura "CNN Portugal", quien habla de un salario anual de más de 100 millones de € en cada una de las dos temporadas que le habrían ofrecido firmar. Sin embargo, su prioridad es seguir jugando en Europa y la Champions League.

Dos opciones para reemplazar a Koulibaly

"Calciomercato.com" cita a dos nombres en la agenda del Nápoles para ocupar el vacío que dejará el senegalés: Francesco Acerbi de la Lazio y el surcoreano Min-Jade Kim del Fenerbahçe.

El Villarreal se une a la puja por Sadiq

"Estadio Deportivo" informa que el conjunto groguet piensa en el delantero del Almería por si se acabara marchando Boulaye Dia o Arnaud Danjuma. Eso sí, el precio que pone el club indálico es de 30 millones de €.

Pellegrini confirma que Dani Martín será el tercer portero de la primera plantilla

El Betis tendrá tres porteros. El tercero en discordia será Dani Martín, que esta vez no saldrá cedido como le ocurrió la temporada pasada, cuando estuvo a préstamos en las filas del Málaga. Martín se une a Bravo y Rui Silva y aprovecha la salida de Joel Robles de la disciplina del Betis para intentar convencer a Manuel Pellegrini, que ha sido quien ha confirmado esta noticia en los medios oficiales del club.

El Borussia Dortmund pone a Emre Can en el mercado

"Bild" asegura que el club alemán ha tomado esta decisión pro la mala actitud mostrada por el centrocampista en el vestuario. Eso sí, quien le quiera fichar ha de saber que percibe unos 10 millones de €.

Bakayoko, difícil para el Valencia

Gattuso pretende reencontrarse con el centrocampista francés en el conjunto ché, pero la gran ficha que percibe y la cantidad de dinero que habrá que pagar al Chelsea son dos escollos importantes.

Nueva cesión en el Athletic

Beñat Prados jugará la próxima temporada cedido en el Club Deportivo Mirandés. Se trata de un centrocampista de 21 años que jugó con el Bilbao Athletic en Primera RFEF la campaña pasada.

🤝 Beñat Prados, cedido al @CDMirandes



El centrocampista jugará a las órdenes de Joseba Etxeberria en @LaLiga Smartbank hasta final de temporada.



🍀 ¡Mucha suerte, Beñat! Laster arte! #AthleticLezama #AthleticClub 🦁 — Athletic Club (@AthleticClub) July 14, 2022

Nueva aventura de Özil en Turquía

El exjugador Del Real Madrid y el Arsenal, entre otros equipos, ficha por el Istanbul Basaksehir, vigente campeón turco. El mediapunta alemán de 33 años estaba sin equipo tras haber rescindido su contrato con el Fenerbahçe.

Andrea Cambiasso, nuevo refuerzo para la Juventus

El jugador llega procedente del Genoa tras haber cuajado una gran temporada de debut en la Serie A. Firma hasta 2027 y puede jugar tanto de lateral en una defensa de cuatro como de carrilero. Su fichaje ha provocado que Dragusin, tambien defensor, recale en el cuadro rosoblú.

✍️ Ufficiale | Andrea Cambiaso è un giocatore della Juventus ⚪️⚫️ — JuventusFC (@juventusfc) July 14, 2022

Ufficiale | Radu Dragusin è un giocatore del @GenoaCFC — JuventusFC (@juventusfc) July 14, 2022

Clauss tiene claro su futuro y no es el Atlético

"L´Equipe" asegura que el lateral francés quiere jugar en el Olympique de Marsella, quien ya habría hecho una oferta al Lens. Sin embargo, ha sido rechazada.

La Juventus insiste por Morata

Con una posible gran venta de Matthijs De Ligt al Bayern de Múnich, el conjunto bianconero ahora sí estaría dispuesto a traer de vuelta al delantero español, según "Sky Sports" Italia. Hay que recordar que no quiso pagar 35 millones de € para hacerse con el jugador a título propio.

La renovación de Gnabry con el Bayern, más cerca

Desde "Sky Sports" Alemania informan que las probabilidades de que el extremo alemán se quede van creciendo. Además, añaden que el club bávaro quiere dejar el asunto zanjado, como muy tarde, a finales de este mes. Acaba contrato en 2023 y se le había relacionado con varios clubes.

Acuerdo entre Barça y Manchester United por De Jong

"Fabrizio Romano" asegura que ambos clubes han acordado 75 millones de € fijos y 10 en variables. Eso sí, como ya es sabido, toca convencer al jugador, que no se quiere mover del Barcelona.

Mata, cerca del Leeds

Con varios pretendientes se le está relacionando al jugador español. El último es el exequipo de Raphinha, quien según "Daily Star" tendría muy cerca su fichaje.

El Atlético busca delantero en Francia

"L´Equipe" cuenta que el club rojiblanco se ha fijado en el delantero de 19 años Sekou Mara, que juega en el Girondins de Burdeos. El descenso de categoría del conjunto francés puede facilitar su incorporación, tasada en unos 15 millones de €. El curso pasado marcó 6 goles.

Isco y el Sevilla, todas las claves

El centrocampista se quedó sin equipo tras acabar contrato con el Real Madrid, pero su prioridad es continuar jugando en España. Sobre la posibilidad de que recale en el conjunto sevillista, aquí están los detalles.

Joni Montiel, cedido al Levante

El Rayo Vallecano cede uno de sus canteranos al conjunto de Orriols. Montiel es un jugador ofensivo que puede jugar tanto detrás del delantero como en los costados. En el Real Oviedo ya fue importante el curso pasado.

El Monza sueña con Marcelo

Tras encarrilar el fichaje de Gonzalo Villar para la medular, el club presidido por Berlusconi respira ambición en su próximo proyecto en la Serie A. Para ello, según el periodista "Nicolò Schira", se ha interesado en el exjugador del Real Madrid, que está sin equipo desde el pasado 30 de junio.

El Athletic le cede un canterano al Eibar

El Imanol García de Albéniz, lateral izquierdo que ya militó a préstamo en el Mirandés la campaña pasada, jugará en Ipurúa en la misma modalidad. Tiene 22 años y se pondrá a las órdenes de Gaizka Garitano.

💣 OFICIAL | OFIZIALA 🔥



Imanol, nuevo jugador del Eibar. Llega cedido del @AthleticClub.



Ongi etorri, @imanolinho!



Imanol, jokalari armagin berria. @athletic_eus-etik utzita dator.#BetiArmaginak — SD Eibar (@SDEibar) July 14, 2022

El Barça anuncia la renovación de Dembélé

El conjunto blaugrana hace oficial la ampliación de contrato del extremo francés hasta el año 2024.

El Chelsea pregunta por De Jong y el United empieza a cansarse

El Chelsea "definitivamente ha preguntado" sobre la contratación del centrocampista del Barcelona Frenkie de Jong, según "talkSPORT".

El Manchester United lidera la persecución del holandés, sin embargo, los Blues también tienen interés después de asegurar el fichaje de Raheem Sterling.

De Jong ha dicho que está dispuesto a quedarse en el Barça, pero Chelsea está dando vueltas en caso de que los españoles con problemas de liquidez se vean obligados a vender. Por su parte, el United, según "Sport" ya ha dejado claro a las partes que no espera eternamente.

El Real Madrid quiere fichar a Bellingham en 2023

El centrocampista inglés es ahora mismo la gran perla del Borussia Dortmund tras la salida de Haaland. "Marca" insiste este jueves que está en la agenda del Real Madrid para regenerar la medular para cuando Kroos y Modric bajen su nivel. Los alemanes sólo venden en términos que le favorezcan y para que su salida sea asequible será decisivo que renueve o no su contrato en los próximos meses.

El PSG quiere renovar a Messi hasta 2024

Según "Marca", el club parisino quiere prolongar la estancia del astro argentino una temporada más y que su contrato firmado en agosto del año pasado no expire en 2023. El argentino no decidirá su futuro hasta después del Mundial.

El Chelsea quiere a Kimpembe

Los Blues están a punto de fichar a Koulibaly procedente del Napoli y quieren otro nuevo central en su plantilla. Según "ESPN", han mostrado interés en fichar a Presnel Kimpembe procedente del PSG.

El PSG le dejará marcharse si llega una oferta satisfactoria y el internacional francés también busca un nuevo reto.

El Milan quiere blindar a Leao

"La Gazzetta dello Sport" afirma que el Chelsea está interesado en Rafael Leao, pero el AC Milan no desea vender al delantero portugués y está planeando negociaciones contractuales para renovarle.

Los campeones de la Serie A buscan cerrar una renovación hasta 2026, y es poco probable que se active una cláusula de rescisión de 150 millones de euros en su contrato actual.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 14 de julio de 2022. No hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. Los rumores se aceleran en verano y las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.