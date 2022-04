Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 26 de abril de 2022

Isco, en la agenda del Betis

Según el diario "As", Isco Alarcón podría abandonar el Real Madrid este verano y poner rumbo al Real Betis, que está interesado en poder incorporarle para su plantilla. No obstante, hay otros equipos interesados en Isco.

Darwin, objetivo del Atleti

Según el diario "Récord", Darwin Núñez es el objetivo del Atlético de Madrid para el mes de julio. El Benfica pide por su traspaso un mínimo de 70 millones de euros, una cantidad muy elevada para las arcas colchoneras.

Felipe Monteiro seguirá

El Atlético sigue trabajando en la renovación del brasileño Felipe Monteiro. El ex del Oporto está cerca de cerrar su extensión de contrato por un año, ya que acaba vínculo con el Atleti este próximo 30 de junio. Las partes siguen cerca de cerrar el acuerdo.

Rice no está en venta

Declan Rice no saldrá del West Ham en verano. Tiene contrato en vigor y a pesar del gran interés del Manchester City y del Chelsea, entre otros, seguirá con los "hammers", según ha declarado su entrenador, David Moyes.

Jovic quiere volver a Alemania

Según 'Sky Sports', Luka Jovic, que entra en los planes del Real Madrid para la próxima temporada, contempla regresar a la Bundesliga, donde ofreció un óptimo rendimiento en el Eintracht. Espera recibir ofertas en julio.

Sergi Roberto, un año más

Sergi Roberto no saldrá del Camp Nou. Seguirá un año más y se rebajará sensiblemente el salario, pasando a cobrar 3 millones netos de euros por año. Su continuidad en esos términos ayudará a rebajar masa salarial.

Lewandowski, muy difícil

Robert Lewandowski sigue en el radar del Barça. Sin embargo, y aunque menos compleja que la operación de Haaland, el fichaje de Lewandowski también se vislumbra difícil. El Bayern no quiere dejarle salir de ninguna manera.

¡Buenos días, amigas y amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 26 abril de 2022. La ventana de transferencias está cerrada, pero no hay equipo en el mundo que no esté pensando y trabajando en cómo reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada. No habrá hoy traspasos ni cesiones oficiales, pero los rumores se aceleran a medida que se acerca el verano. En ese sentido, las principales novedades en torno al mercado de fichajes las tendrás aquí a lo largo de todo el día.