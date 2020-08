Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 5 de agosto de 2020

Goal repasa las noticias y rumores del mercado de fichajes más importantes en LaLiga, Premier League, Serie A, Ligue 1, Bundesliga y otras ligas.

Mercado: Los mejores fichajes y rumores del día

OFICIAL: Nathan Aké, nuevo jugador del

20.47 horas | El conjunto de Pep Guardiola ya cuenta con el defensor que pertenecía al Bournemouth. La operación se cerró por 40 millones de libras, algo así como 44 millones de euros. El vínculo será por cinco años.

¿Y Coutinho termina en el ?

20.14 horas | Según The Telegraph, el club de Londres insiste por el brasileño y pretende conseguir un préstamo. El equipo de Arteta, hoy, sería la principal opción para el delantero. ¿Qué dirá el ?

Ocampos: "Creo que estaré aquí la próxima temporada"

19.56 horas | El argentino no quiere moverse del . "Me siento bien, estoy contento y con mucha ilusión por lo que viene. Solo con escuchar la música de la Champions, uno la quiere jugar”, explicó el futbolista en Radio Sevilla.

El niega una oferta del por Mandi

19.18 horas | Al menos hasta el momento, el equipo verdiblanco no tuvo un acercamiento con el club inglés. Distintos medios ingleses afirman que el defensor podría llegar al campeón de la Premier League a cambio de 10 millones de euros.

Diego Carlos no sabe dónde jugará la próxima temporada: “Todo depende del Sevilla”

18.52 horas | Así lo aseguró el jugador en una entrevista con Estadio Deportivo. Como ya adelantó Goal, el club andaluz pediría una cifra cercana a los 75 millones de euros para dejar ir al defensor. Pero aquí, claro está, existe un problema: ni siquiera los equipos de la Premier League podrían hacer frente a ese número, a pesar de que el Arsenal y el siguen de cerca al central.

El no se rinde y va por Alaba

18.23 horas | El entrenador del club de París, ThomasTuchel, quiere sí o sí el fichaje de David Alaba (28 años), según informa Sport Bild, sobre todo teniendo en cuenta la posible salida de Thiago Silva. ¿Qué dirá el defensor del Bayern Munich?

Ya "suenan" los primeros fichajes para Marcelo Bielsa

17.55 horas | Marcelo Bielsa tendrá pronto sus primeras incorporaciones, según informa el 'Daily Star' inglés. Tras lograr el ascenso a la Premier League con el Leed, el "Loco" podría haber sugerido los fichajes de Juan Marcos Foyth, defensa del Tottenham, y de Florentino, futbolista del , como primeras llegadas a Elland Road. Otro futbolista que gusta y mucho en Leeds es Jonathan David, que puede juagr de segunda punta o de enganche.

La AS , cerca de ser comprada por Dan Fredkin

17.00 horas | Dan Fredkin está a un paso de cerrar el acuerdo para comprar la AS Roma. La oferta definitiva sería de 450 millones de euros por el club romanista, más otros 80 "kilos" en fichajes para reforzar el primer equipo. Ya el pasado mes de enero la oferta no llegó a buen puerto, pero ahora parece que el club que preside James Pallotta, envuelto en bastantes problemas económicos, podría acabar cambiando de propietario. Fredkin tiene un patrimonio personal de 4.500 millones de dólares, según 'Forbes'.

16.30 | James Rodriguez "no está en los planes" del . Interesó mucho el pasado verano, pero este ya no está entre los objetivos del club. Así lo ha asegurado el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, en Radio Marca, donde ha explicado lo siguiente sobre los rumores sobre el posible fichaje del cafetero: “¿James Rodríguez? NI idea. No creo que ahora esté en los planes del Atlético de Madrid ahora mismo la verdad”, dijo.

James

El busca portero, según 'Faro de Vigo'

16.15 horas | Por primera vez en años, el RC Celta de vigo buscará un portero en el mercado de fchajes. Así lo asegura "Faro de Vigo" en su edición de hoy, donde explica que el club cree importante buscar una alternativa a los dos porteros que tiene en su plantilla, Rubén Blanco y Sergio Álvarez. Está por ver qué cantidad de dinero puede ofrecer un Celta que sigue pendiente de poder cerrar la continuidad de Rafinh y Murillo como grandes prioridades. Óscar Rodríguez, propiedad del , sería otro objetovo olívico.

Dani Alves sólo jugará en el Sao Paulo

16.00 horas | Palabra de Dani Alves. El ex del Barcelona y del Sevilla lo tiene claro. Sólo jugará para el São Paulo. Eso fue lo que afirmó el exazulgrana este martes por la tarde, en una conferencia de prensa virtual, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de fichar por el Flamengo. "Una cosa que quiero dejar clara para no volver a tener este debate: el único club que jugaré en el es São Paulo. Si algo viene de otro club, puedes decir que es mentira" dijo Alves.

15.30 horas | El "submarino amarillo" ya negocia con el Real Madrid por Takefusha Kubo, A pesar de que querían al nipón varios equipos de Primera, como , Celta y todo parece indicar que será el el que consiga hacerse con el japonés. Se trataría de una cesción sin opción de compra, con un préstamo del japonés hasta junio, tasado en alrededor de 2 y 3 millones de euros más el sueldo del futbolista, lo que supondría un desembolso de unos 5 millones de euros.

14.45 horas | Tal y como informa la cadena "beIN Sports", ya es un hecho el acuerdo entre y Arda Turan para el regreso del ex barcelonista a la entidad aurirroja. El ex del FC Barcelona volverá a jugar con un equipo de elite tras consumirse su contrato con el club azulgrana. Ahora jugará en el Galata acordando cobrar su salario dependiendo de cuantos partidos juegue.

14.25 | El Liverpool parece haber encontrado por fin un central. 'Sky Sports' informa que, tras la salida de Dejan Lovren, el turco Ozan Kabak, del 04, sería el elegido para completar la zaga red. Es un central que agrada a Jürgen Klopp sobre manera y que podría encajar muy bien en una retaguardia de primer nivel. Habrá que ver si la oferta por el turco acaba de convencer al Schalke 04. Si Kabak es el elegido, elLiverpool se olvidaría de los potenciales fichajes de Kolulibaly o de Diego Carlos.

14.15 horas | Mohammed Salisu fichará por el . El Real ha llegado a un acuerdo con el conjunto inglés a cambio de 12 millones de euros, el importe exacto de su cláusula de rescisión, según afirma 'Sky Sports'. El ghanés deberá permanecer 14 días en cuarentena a su llegada a Southampton con motivo de las medidas adoptadas por el gobierno británico ante el coronavirus.

13.55 horas | Brahím Díaz, juagdor del Real Madrid, está en la agenda de varios equipos españoles. Entre ellos, el CF y el Real Betis Balompié. Los azulones han preguntado al cuadro madridista por una posible cesión, tal y como hicieron el curso pasado, algo a lo que se negó el volante. Y el Betis, por su parte, con la llegada de Manuel Pellegrini al banquillo, está buscando un volante de perfil regateador y cree que Brahím podría ser un objetivo claro para el próximo curso. La decisión será del jugador, claro. El Madrid escuchará ofertas.

Pedro López renueva con el

13.20 horas | Ya es oficial: Pedro López acaba de renovar con el Huesca. El lateral es de la confianza de Míchel y volverá a la Primera División, donde ya ha jugado en diferentes equipos como , , Valladolid y , entre otros. Ahora el club ha anunciado su ampliación de contrato a través de las redes sociales.

OFICIAL | Pedro López amplía su contrato con la SD Huesca por una temporada más.



El lateral regresará a la máxima categoría, donde cuenta ya con 2⃣3⃣6⃣ partidos oficiales disputados.



🤝¡Por muchos más juntos, Pedro! #VamosHuesca 🔵🔴 https://t.co/BWiTtBdCqx — SD Huesca (¡CAMPEONES!🏆) (@SDHuesca) August 5, 2020

12.45 horas | El tasó a su estrella, Jack Grealish, en 90 millones de euros. Una cantidad astronómica a la que, por ahora,parece no poder llegar el , que lleva meses interesado en su fichaje. Además, según informa el diario "Mirror", resulta que el Aston Villa, en su afán por retener a Grealish, le ha presentado una mejora de contrato que le haría pasar de 65.000 libras semanales a 100.000, un incremento considerable que esperan sea suficiente para evitar su fuga a Old Trafford.

12.14 horas | Ya es oficial. El Deportivo ya cuenta con nuevo entrenador para el centenario. Se trata de Pablo Machín, que estará vinculado a la institución de Paseo de Cervantes por unna temporada. El soriano, entrenador de , , Sevilla FC y RCD de Barcelona, entre otros, ahora ocupará el banquillo de Vitoria. Machín llega así para hacerse cargo de un equipo que comenzó la temporada con Asier Garitano y acabó los últimos días con Juan Ramón López Muñiz.

✅ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Pablo Machín será el nuevo entrenador del Deportivo Alavés.



Ongi etorri, Pablo❕ #MachínAlbiazul #100AñosGloriosos 🦊 — Deportivo Alavés (@Alaves) August 5, 2020

12.05 horas | Según informa el diario "Sport", el Barça no cuenta con Samuel Umtiti de cara a la próxima temporada y hará todo lo posible para que el central acepte alguna de las ofertas que tiene encima de la mesa. Por ahora, las mejores propuestas para Umtiti llegan desde . En concreto, de la AS Roma, que ya se ha interesado directamente con el Barcelona por conseguir una cesión con opción de compra por el futbolista francés, según "Sport".

11.40 horas | El traspaso de Jadon Sancho no avanza. De hecho, las negociaciones entre Manchester United y parecen haber entrado en una zona de punto muerto. Los ingleses ofrecen 90 millones de euros, pero los alemanes están pidiendo 120 "kilos" por el extremo británico. Los germanos creen que el plazo para negociar acabará el día 10 de agosto, fecha en la que quieren que Sancho vuelva al trabajo con la primera plantilla. Veremos si hay nueva oferta del United.

11.10 horas | Tiene muchas ofertas de varios equipos de Europa, pero Reguilón sigue pendiente de acabar lo mejor posible con el Sevilla FC, en el que sigue cedido: "Si yo estoy bien, el clb está bien, todo estará bien. Ahora no voy a hablar de mi futuro. Hasta que no acabe la temporada no voy a hablar de mi futuro. Estoy centrado en el partido ante la Roma. Cuando acabe, hablaremos con el Real Madrid y veremos", dijo el lateral zurdo del equipo hispalense en "Radio Marca".

11.05 horas | Jan Oblak sigue siendo el objeto de deseo de los grandes clubes de la Premier League. Se especula mucho con el interés del Manchester United y del en el meta del Atleti, así que consciente de eso, Enrique Cerezo, presidente del Atletico de Madrid, habló en "Radio Marca" sobre el futuro del esloveno: “Oblak tiene contrato y que yo sepa hasta ahora el contrato está en vigor. Y por lo tanto, el contrato está para cumplirlo y está firmado con el Atlético de Madrid” . Así es. Y su cláusula son 120 millones de euros.

10.15 horas | Pervis Estupiñán, ex jugador de Osasuna y propiedad del , recién descendido en la Premier, llama la atención de los grandes de . Primero, del Liverpool. Y después, del Tottenham. Según "A Bola", los "reds" sondean su fichaje como complemento a Robertson y aseguran que es un jugador del agrado de Klopp. En cuanto al Tottenham, el mismo diario apunta que Estupiñán gusta a Mourinho y que estarían dispuestos a pagar unos 20 millones por su traspaso.

10.05 horas | Willian Borges sigue sin renovar su contrato con el Chelsea. El brasileño pretendía dos años de contrato, pero el club de Londres no parece por la labor y parece que, a pesar de los consejos de Frank Lampard, no llega a las peticiones económicas del volante ofensivo. En cambio, según "The Times", todo apunta a que el Arsenal sí está dispuesto a darle a Willian algo menos de dinero, pero sí le ofrecería tres años de contrato garantizados.

09.30 horas | Ferran Torres ya es nuevo jugador del Man. City. El de Foios se va al equipo de Guardiola por 23 millones de euros más 12 en variables. Además, hoy en "Marca" explica que puso tres condiciones para renovar por el Valencia CF y no se cumplió ninguna : ser capitán del primer equipo, ser uno de los mejores pagados y que fuera a negociar su renovación Peter Lim, para sentirse valorado. Nada de eso pasó y Ferran decidió irse a la Premier League.

08.30 horas | Jorge Jesús acelera para conseguir a para su proyecto. Benfica sube su apuesta por Cebolinha y según afirma 'Globoesporte' desde Brasil, el equipo luso habría notificado a Gremio dePOrto Alegre que estarían dispuestos a desembolsar 22 millones de euros por el extremo internacional con Brasil. Sería un gran refuerzo para Jorge Jesús.

08:00 horas | ¡Buenos días amantes del fútbol, amigos de Goal! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 5 de agosto de 2020. Además, si tenéis cualquier tipo de duda o consulta acerca de cuándo abre y cuándo cierra el mercado de fichajes en o en otros países del mundo, os lo explicamos aquí .