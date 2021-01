Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 15 de enero de 2021

Según ha podido saber Goal, Real y de Vigo siguen buscando delantero en este mercado de invierno. Uno de sus candidatos es Ivan Saponjic, que apenas ha tenido minutos de juego en el Atleti. Eso sí, el cuadro colchonero está contento con el trabajo del serbio y sólo le dejaría salir en calidad de cedido, para volver después del 30 de junio.

Según puede confirmar Goal, Eder Militao interesa al Bayern de Múnich. El central no tiene minutos con Zidane y podría salir en junio. El equipo alemán se plantea su fichaje y aunque hay otros interesados como la , creen que Militao sería un gran refuerzo. Eso sí, en el cuadro bávaro están convencidos de que David Alaba acabará fichando por el .

Como suena. Así lo revelan fuentes del . James habría llegado a coste cero del Real Madrid al . Según Marcel Brands, director de fútbol de Everton, "Contratamos a seis nuevos jugadores. Tres en una transferencia permanente: Allan, Doucouré y Godfrey. Y uno gratis: James Rodríguez". Una revelación sorprendente, que dará que hablar mucho.

Florentino Luis "suena" para el

Florentino Luis, jugador del cedido en el es uno de los futbolistas por los que el Valencia CF se ha interesado en este mercado, según "El Desmarque". La idea es que llegue cedido. El Valencia CF sigue priorizando la llegada de un mediocentro y Florentino Luis apenas ha disputado 206 minutos en la presente temporada.

Novedades en el futuro de Gareth Bale. Según informa "The Times", no es seguro que el galés continúe una campaña más en Londres, a las órdenes de Mourinho. Entre otras cosas, porque el rendimiento de Bale no está siendo tan bueno coo se esperaba. Tiene contrato hasta 2022 con el Real Madrid y todo hace apuntar que los "spurs" podrían no ejecutar su opción de compra.

El centrocampista inglés del , Dele Alli, está cada vez más cerca de rubricar su salida de los "spurs". Su objetivo sería acabar confirmando su fichaje por el , que sigue dando pasos para conseguir hacerse con sus servicios. Según "The Guardian", Dele Alli está cerca de pactar su cesión con opción de compra al cuadro parisino.

Neto Murara, portero del FC , podría estar en los planes del para el mercado de invierno. Según 'The Sun', los 'gunners' estarían interesados en la cesión del portero suplente del Barcelona hasta el final de temporada. El conjunto inglés busca un segundo meta competencia interna para disputarle la portería a Bernd Leno.

Costó 60 millones de euros más 5 en objetivos, pero Luka Jovic abandona el Real Madrid por falta de minutos. El delantero serbio se marcha cedido a la , para regresar al que fue su equipo, el Eintracht de Frankfurt. Como adelantó Goal, el serbio militará en el Eintracht hasta el próximo 30 de junio.

Arkadiusz Milik, delantero polaco de 26 años, continúa en el Nápoles, pero también sigue acumulando 'novias'. Tras no cuajar su fichaje por el , que eligió a Dembélé, ahora se especula con el interés del Olympique de , aprieta. Según 'Sky ' los de Villas-Boas ofrecen 8 millones de euros más variables para llevarse ya al delantero polaco.

Álvaro Odriozola, sin espacio ni minutos de juego en el Real Madrid, se encuentra en la órbita de la , según apunta 'Sky Sport'. El lateral vasco, que regresó de su cesión al Bayern de Múnich, no está contando apenas en los planes de Zinedine Zidane. Veremos si acaba por salir o no del conjunto blanco en enero.

Según informa "Golsmedia", Cristiano Piccini podría volver a Mestalla. Ente otras cosas, porque el italiano quiere salir del y su primera opción es regresar al club de Mestalla con el que tiene contrato hasta junio de 2022. El jugador habló con el Valencia CF hace semanas para trasladarle su intención de regresar al club

Neymar Junior ha abierto negociaciones para ampliar su contrato con el PSG, según "Sky Sports". El brasileño, que ya ha mejorado sus relaciones con el director deportivo, Leonardo de Araujo, estaría muy receptivo a renovar por el cuadro parisino, ya que se encuentra feliz en la ciudad y cree en el proyecto deportivo qatarí.

¡Buenos días, amigos de Goal ! Vamos a contaros la actualidad del mercado de fichajes de hoy, 15 de enero de 2021. Recordemos que sigue abierta la ventana de mercado invernal en desde el pasado 4 de enero y así se mantendrá hasta la medianoche del próximo lunes 1 de febrero de 2021.