Mercado de fichajes en directo: noticias, traspasos y rumores de hoy, 19 de diciembre de 2020

Jovic y Mariano, objetivos del Milan

La lesión de Zlatan Ibrahimovic ha hecho que los dirigentes del cuadro 'rossonero' se planteen fichar un sustituto y se han fijado en los delanteros del , que no cuentan con la confianza de su entrenador, Zinedine Zidane. Los medios italianos apuntan a la posibilidad de fichar a alguien y los puntas podrían ser los sustitutos del sueco.

Salah: "¿Jugar en el Madrid o en el Barça? Quién sabe..."

El delantero egipcio, en una entrevista en AS, puso en duda su continuidad en el . "Es difícil saber hasta cuándo estaré allí. Depende del club", aseguró el futbolista. ¿Aparecerán más opciones?

Dos candidatos para el banquillo del

Mauricio Pochettino o Massimiliano Allegri podrían reemplazar a Thomas Tuchel en el banquillo del Paris Saint-Germain, según ha informado este viernes ESPN. La temporada del club galo no está teniendo los resultados esperados y la directiva del campeón de la Ligue1 se plantea relevar al alemán de su puesto.

Llorente, a un paso de la

La Sampdoria está cerca de fichar al delantero español Fernando Llorente, de 35 años. Según apunta La Gazzetta dello Sport, el ya ha aprobado la salida del ex punta del , que tenía contrato hasta junio del año próximo en la entidad del sur italiano. La ‘Samp’ será el tercer equipo de Llorente en la , pues ya ha jugado también para la .

El Niza, rival para el Milan por Ajer

Según pudo saber Goal Francia, el Niza quiere fichar a un defensa central en la próxima ventana de invierno. Dante, de 37 años, firmó un nuevo contrato con el Niza pero está lesionado, probablemente hasta el final de la temporada. Así las cosas, en el club galo gusta el perfil de Kristoffer Ajer (1,98 metros, 22 años), quien tiene contrato hasta 2022 con el FC. Si quieren ficharlo, el Niza tendrá que pagar probablemente entre 12 y 13 millones de euros. The Sun le vinculó con el Milan el mes pasado.

La Premier acecha a Musiala

El ha comenzado las negociaciones para renovar el contrato de Jamal Musiala, pero se enfrenta a la presión de varios clubes de la Premier League que monitorean la situación. Según pudo saber Goal, Liverpool, y están a la espera de que el chico no renueve y así poder hacerse con sus servicios.

Diallo será del Manchester United

Tendrá nuevo jugador el Manchester United con la llegada del extremo marfileño Amad Diallo ( ), de 18 años de edad. La entidad inglesa había admitido que el futbolista "ha estado en el radar del equipo desde 2016, cuando jugaba a nivel Sub-15, y el club ha seguido sus pasos desde entonces". Diallo tenía que sacar el pasaporte italiano para recalar en los 'Red Devils', y según el periodista Fabrizio Romano ha podido solucionar el tema burocrático y se han respetado los plazos. Volará a Manchester en enero para completar su fichaje por el conjunto británico. Las cifras rondarán los 25 millones de euros + 15 en variables para el Atalanta.

"Tengo una historia muy larga con el Real Madrid, unos 25 años, cuando empecé de muy pequeño con solo nueve años y hasta los 34. Así que claramente tengo grandes sentimientos hacia el club", dijo Casillas en una entrevista a 'The National' que recoge Europa Press. Iker Casillas: "Por supuesto, no descartaría volver al Real Madrid, estaría muy bien, sobre todo siendo de Madrid y viviendo aquí. Eso es algo que disfrutaría especialmente con el tiempo (...) Creo que a corto plazo, más temprano que tarde, volveré a trabajar en algo relacionado con el fútbol. Todavía no estoy seguro exactamente de qué o cuándo, pero eso es lo que hay en el futuro", agregó.

